Mis à jour le 27/11/2020 à 07:22

Petit à petit plus de détails sur le départ de Diego Armando Maradona, décédé mercredi après avoir subi un arrêt respiratoire à son domicile de Tigres, dans la banlieue de Buenos Aires, où il se remettait d’une opération à la tête qu’il avait subie il y a deux semaines. Et précisément la dernière chose à découvrir est ce qu’il y avait dans la salle «Fluff».

Selon l’agence de presse ‘Telam’, dans la salle se trouvaient encore les sandwichs au pain tranché que la veille de leur départ de Maradona pour dîner et que Je n’avais pas essayé.

Il y avait aussi plusieurs boîtes de médicaments contre les brûlures d’estomac comme Reliveran ou Taural. Les deux lui auraient été prescrits et il est exclu en principe qu’ils aient à voir avec sa mort.

“Il est mort pauvre”

Selon Luis Ventura, un journaliste argentin très proche de Maradona, dans des déclarations recueillies par la «Gazzeta», «à Maradona il n’avait presque plus rien dans votre compte bancaire. Mort pauvre».

“Ils ont volé presque tout, il a donné le reste“A déclaré Ventura, qui a expliqué que Pelusa vivait de son salaire en tant qu’entraîneur de gymnastique et d’escrime La Plata.

La dépouille de Diego Maradona a été enterrée hier dans un cimetière à la périphérie de Buenos Aires après les adieux massifs et chaotiques que des milliers d’Argentins ont fait à la plus grande star du football argentin.

Maradona a été enterrée dans le cimetière du Jardin Bella Vista, à environ 40 kilomètres de la capitale argentine et où ses parents, Diego Maradona et Dalma Salvadora Franco, populairement connus sous le nom de Don Diego et Doña Tota, décédés respectivement en 2015 et 2011, ont déjà été enterrés.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE