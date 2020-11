Non seulement il avait des problèmes de santé, mais il portait également des problèmes financiers majeurs. Les dernières années ont été très difficiles pour Diego Armando Maradona dans plus d’un domaine. Le “ Fluff ”, décédé mercredi à l’âge de 60 ans après un arrêt respiratoire, n’avait pratiquement rien de la fortune qu’il a amassée en tant que footballeur et entraîneur.

Selon Luis Ventura, un journaliste argentin très proche de Maradona, dans des déclarations recueillies par la «Gazzeta», «à Maradona il n’avait presque plus rien dans votre compte bancaire. Mort pauvre».

“Ils ont volé presque tout, il a donné le reste“A déclaré Ventura, qui a expliqué que Pelusa vivait de son salaire en tant qu’entraîneur de gymnastique et d’escrime La Plata.

Dans le «Lobo», Maradona avait un salaire approximatif, selon la Gazzeta, d’un million d’euros par an, bien que ce chiffre n’ait jamais été officiellement révélé.

Voitures, maisons et autres biens

Diego Armando, à l’époque, avait réussi à lever de grosses sommes d’argent grâce à des contrats qu’il avait signés non seulement en tant qu’entraîneur, mais aussi en termes de propriétés qu’il achetait.

Dans les Dorados de Sinaloa, il a gagné environ 136.000 euros par mois pendant le 11 mois qui était dans cette position.

Un salaire similaire reçu à son stade d’entraîneur de l’Argentine, entre 2008 et 2010. Et, pour sa part, dans les Emirats Arabes Unis formant Al Wasl, le ‘Pelusa’ a signé un contrat de deux saisons pour 10 millions.

Il avait également un accord avec Konami (pour le PSE), avec une marque de vêtements de sport, a des écoles de football portant son nom en Chine, possède investissements à Cuba (y compris un hôtel) et aussi dans Italie.

Quant à PropriétésSeulement en Argentine, Maradona avait celui de Segurola et Habana, ainsi qu’un appartement supplémentaire. Il a également une autre propriété plus moderne à Puerto Madero, et il y a la maison de Rocío Oliva et sa famille à Bella Vista.

Le ‘Fluff’ était aussi un amoureux de voitures haut de gamme Et il avait une collection dans laquelle se trouvaient des véhicules de luxe comme une Ferrari Testarossa ou deux voitures qui sont restées en Arabie saoudite: une Rolls Royce Ghost, évaluée à 300 000 euros et une BMW i8, à 145 000 euros.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE