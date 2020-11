S’il y a deux caractères représentant et tenant Les vieux garçons de Newell dans le monde ce sont Marcelo Bielsa Oui Lionel Messi. Mais il y avait un joueur qui portait également les couleurs de “ Leprosy ” et, bien que ce ne soit qu’un an, c’était et sera inoubliable pour des millions de fans rouges et noirs: Diego Armando Maradona.

Les «Puls» ont mis la «Lèpre» dans la saison 93-94, avant d’être à nouveau suspendus et l’épisode désastreux de la Coupe du monde aux États-Unis; Cependant, cela a servi à Messi de le voir pour la seule fois dans le vert, portant les couleurs du club dont il est fan et dont il a utilisé le maillot qu’il a utilisé pour l’honorer comme personne d’autre ce dimanche à Barcelone.

Messi a marqué un but sur longue distance avec ce pied gauche béni qui ne ressemble qu’à celui de Diego et, après avoir été félicité par ses coéquipiers, il a enlevé le maillot de Barcelone et avait le maillot de Newell en dessous, avec 10, celui que portait Maradona. il est allé le voir.

Qui n’était pas étranger à ce qui paralysait le monde ce dimanche était Marcelo Bielsa, qui de Leeds a eu un moment de réflexion et des déclarations qui ont été divulguées d’un audio avec un interlocuteur et qui ont clarifié ses sentiments sur l’idole argentine, la fissure de Barcelone. et Newell.

«Merci de me l’avoir envoyé, Flaco. Quelle tristesse que Diego soit parti, combien de temps il est parti. Combien cela signifiait même à cet âge, sans jouer et à quel point l’hommage de Messi unissant Diego et Newell. Un câlin, Flaco », raconte-t-il à son interlocuteur tout au long des 29 secondes que dure le message vocal publié par Infobae.

Qu’avait dit Bielsa lors de la conférence?

«Il était, pour nous, et continuera d’être, une idole. Que ce ne soit plus nous rend très désolé. Perdre une idole est un sentiment de faiblesse pour nous tous. Maradona était un artiste, la dimension de l’impact de son art a une reconnaissance infinie. Pour donner un exemple qui sort de l’ordinaire, les chansons qui ont été écrites sur lui sont extraordinaires et j’ai lu dix textes après sa mort qui étaient passionnants. Il y a une reconnaissance de ce qu’il a donné aux téléspectateurs sous forme de beauté », a-t-il déclaré.

«Quant à ce que cela signifie pour nous en particulier, Diego nous a fait sentir que c’est le fantasme que génère l’idole. L’idole, le mythe, la légende font croire à un peuple et que ce que fait cette personne, nous sommes tous capables de le faire. C’est pourquoi la perte d’une idole touche à la fois les plus exclus, les plus sans défense, car ce sont eux qui ont le plus besoin de croire qu’il est possible de réussir », a-t-il ajouté.

