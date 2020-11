La mort de Diego Armando Maradona il continue à être regretté dans le monde, encore plus en Argentine; en même temps, des révélations sur ses derniers instants de vie se font jour. Dans une interview à l’émission Channel 26, ‘Football impeccable‘, Rocío Oliva a laissé des phrases qui feront sensation.

Syndiqué comme le dernier couple officiel de la Diego, Rocío est apparu dans le studio de télévision et, les larmes aux yeux, a laissé la phrase: «Il est mort seul, abandonné, triste».

«Je vais soutenir la même théorie que j’ai eue depuis le 30 octobre: ​​cette mise en place d’une clinique à son domicile était impossible car s’il ne le voulait pas, il ne le laisserait pas. C’est pourquoi j’ai toujours dit «tu ne devrais pas lui demander». Diego Il a quitté la Clinique Olivos et a dû se rendre dans une autre clinique spécialisée pour être soigné par des professionnels », a déclaré l’ex-partenaire de Diez, assurant que tout était né lorsque Maradona a quitté la Clinique Olivos au lieu de suivre son traitement sous des soins médicaux stricts.

«Ils ne se sont pas occupés de lui. Personne ne l’a accompagné dans la veillée comme cet homme, et ces criminels qui se sont photographiés, ne se sont pas occupés de lui à ce moment-là, qui va s’occuper de lui plus tard? ” la vie de la star du football.

Maradona et Rocío il y a quelques années. (Archiver)

Un an sans le voir et sans lui dire au revoir

L’ex-partenaire de Maradona Il a également clarifié les rumeurs sur son éloignement de Diego, assurant qu’il y a un an il ne l’avait pas vu et qu’il n’y avait pas eu de retrouvailles pour le 60e anniversaire de Diego le 30 octobre. «Ils disent que le 30 octobre pour son anniversaire, il voulait me voir et je n’y suis pas allé. Je n’ai jamais refusé de le voir ».

«C’est pourquoi ce fameux appel à Claudia quand il a été admis ce premier jour à la Clinique. J’ai dit «s’il vous plaît, je suis disponible, peu importe ce que je veux être appelé». Sinon, cet appel n’aurait pas eu de sens. Je ne vais pas vous appeler pour vous demander comment vous allez. Personne ne m’a jamais appelé et je n’ai pas pu avoir de communication avec lui non plus. Depuis la fête des pères, j’ai interrompu toute communication », a-t-il déclaré.

«J’ai sauté des bars pour voir Diego et il y a des choses que je garde pour moi et il les savait. J’ai tout fait pour Diego mais dans un country club, on ne peut pas faire grand-chose », a-t-il ajouté, en plus, qu’ils ne le laisseraient pas dire au revoir à« Pelusa ». «Ça m’a fait plus mal pour lui, parce qu’il aurait voulu que je le vire mais il sait que j’y suis allé, que j’ai essayé, je garde ça. (Qui ne vous a pas laissé entrer?) Je ne sais pas, ils se sont passé le ballon. Je vous dirais que je ne suis même pas intéressé à parler de ce sujet. Je n’ai plus rien à parler à personne ».

«Il m’a dit que j’étais jeune et que je devais être heureux, pour trouver un homme bon et qu’il voulait que je le présente pour lui donner le feu vert. Je lui ai dit «tu n’es pas mon père». Et il a ajouté: “Je lui rendrai toujours visite même si les années passent.”

