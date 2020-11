Mis à jour le 11/03/2020 à 10:35

Les nouvelles qui Diego Maradona Il a dû être admis dans une clinique de La Plata lundi dernier, ce qui a inquiété tous les fans de la star argentine. L’anémie dont il est victime l’a fait entrer pour des raisons de prévention; cependant, comme l’indique son médecin généraliste, il est stable et sur le point de partir.

Leopoldo Luque Il a assuré que le ’10 ‘avait été hospitalisé pour une “humeur dépressive qui affectait son alimentation”. L’idée est qu’il reste sous observation pendant quelques jours.

«Diego n’est pas entré de toute urgence. Non pas que je sois critique ou quelque chose comme ça. Il est meilleur qu’hier. L’idée est que je reste ici quelques jours de plus “expliqua le docteur.

Luque a assuré que Maradona il a l’intention de quitter la clinique lorsqu’il verra qu’il est en bon état. “Diego il n’est pas entré de toute urgence. Non pas qu’il soit critique ou quoi que ce soit du genre. Il est meilleur qu’hier. L’idée est que je reste ici encore quelques jours ».

«Vous corrigez une partie. Le traitement est à long terme. Vous avez besoin de quelques jours lorsque vous voyez cette situation. Espérons que cela restera », a-t-il expliqué. Luque.

«Le but est d’améliorer la partie clinique, car j’étais faible et fatiguée … Les anémies sont multifactorielles, une des causes est dans l’alimentation. Maintenant, l’idée est de l’hydrater et de voir les prochains hémogrammes, pour voir si les niveaux d’hématocrite augmentent », a-t-il conclu.

Diego Maradona Il a eu 60 ans vendredi dernier et il a eu le plaisir de fêter son anniversaire sur le court, sa place dans le monde, même s’il avait l’air fatigué et est à peine resté une demi-heure au retour officiel de la Gymnastique à l’activité.

Avec un masque et un pas hésitant, Maradona est entré dans le stade Juan Carmelo Zerillo, où Gymnastique et Escrime, qu’Est-ce que c’est DT Depuis 2019, il a battu le conseil d’administration 3-0, à la première date du nouveau championnat de la plus haute catégorie du football argentin, après huit mois de suspension de la pandémie de coronavirus.

