Mis à jour le 01/09/2017 à 12:58

L'ancien capitaine de l'équipe nationale argentine Diego Maradona Il s'est dit ravi des projets d'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes et a déclaré que l'expansion raviverait l'intérêt pour le tournoi de football. Le Conseil de la FIFA devrait approuver la proposition d'étendre la Coupe du monde de 32 à 48 équipes, à partir de 2026, lors de sa réunion de mardi. Maradona, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, critique depuis longtemps la FIFA, mais les deux parties ont mis de côté leurs différences l'année dernière après que Gianni Infantino a été élu président remplaçant de l'instance dirigeante. par Joseph Blatter. "Je suis ravi de l'initiative de Gianni car cela donne des possibilités aux équipes qui commencent à savoir qu'elles ne joueront pas la Coupe du Monde", a déclaré Maradona aux journalistes après un match de vétéran au siège de la FIFA. "Cela donne cette illusion à chaque pays et la passion pour le football est renouvelée, cela semble être une idée fantastique", a ajouté Maradona, qui a conduit l'Argentine à remporter la Coupe du monde 1986 en tant que capitaine. L'Argentin a déclaré qu'il était important pour le sport que l'image de la FIFA s'améliore après un scandale de corruption qui a abouti à l'inculpation de 40 personnes et sociétés de marketing sportif aux États-Unis. "Nous voulons une FIFA propre pour que les gens retournent dans les stades, avec tant de corruption que les gens en ont assez de voir toujours la même chose", a déclaré l'ancien footballeur de 56 ans.