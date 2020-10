Ce vendredi, Diego Maradona aura 60 ans le même jour que Gymnastique ouvrira la Coupe de la Ligue professionnelle contre le Conseil. Le célèbre magazine français France Football fêtera son 60e anniversaire par une interview. A cette occasion, ils ont avancé un fragment dans lequel il raconte qu’il rêve de marquer un but contre l’Angleterre avec sa main droite et détaille son arrivée frustrée à Olympique de Marseille.

Dans les déclarations anticipées par le magazine, MaradonaFidèle à son style, il a dit qu’il rêve d’une autre «Main de Dieu» en Angleterre. “Je rêve de pouvoir marquer un autre but pour les Anglais, cette fois avec ma main droite!”

Couverture de France Football pour les 60 ans de Maradona

Pendant ce temps, Diego a soulevé Lionel Messi déjà Cristiano Ronaldo comme les meilleurs joueurs d’aujourd’hui. “Messi Oui Christian, Christian Oui Messi… Pour moi, ces deux sont bien au dessus des autres. Je ne vois personne les approcher. Pas un seul n’atteint la moitié de ce qu’ils font », a-t-il déclaré.

Enfin, il se souvint de son déménagement frustré vers Olympique de Marseille en 1989. “Les dirigeants marseillais m’ont contacté et m’ont proposé de doubler mon salaire. Je jouais à Naples à l’époque et le président (Corrado) Ferlaino m’a dit que si nous gagnions la Coupe d’Europe (celle contre laquelle il avait gagné VfB Stuttgart), il me laisserait partir », a-t-il déclaré.

“Bernard Tapie (alors président de OM) et Michel Hidalgo sont même venus me voir en Italie pour faire une proposition et pour nous en discuter ensemble. De retour à Naples, j’ai dit à Ferlaino: “Merci le Président pour toutes ces belles années, je pars”. À ce moment-là, il a commencé à jouer l’idiot, comme s’il ne comprenait pas, et a reculé. Fin de l’histoire “, a-t-il complété Maradona.