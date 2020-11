Mis à jour le 11/09/2020 à 18:33 PM

Des alarmes se sont déclenchées pour les environs de Diego Maradona, après avoir appris que l’un des patients du 6e étage, où la star du football reste hospitalisée, a été testé positif au coronavirus. Un transfert possible a été révélé, mais plus tard, il a été confirmé que l’entraîneur de gymnastique et d’escrime de La Plata restera à la clinique Olivos.

La clinique a renforcé ses protocoles de sécurité et l’un d’entre eux a été de restreindre les visites à l’étage où se trouve le champion du monde, pour éviter de mettre sa santé en danger. Leopoldo Luque, a confirmé à midi que le joueur restera hospitalisé jusqu’à vendredi.

“Il est très bon, bien qu’un peu en colère parce qu’ils ont égalisé (Gimnasia y Esgrima de La Plata) à la fin dans un jeu idiot”, a déclaré le médecin de Diego Maradona pour montrer que le joueur n’est plus sous sédation.

Les filles de la star argentine, Ginanina et Dalma Maradona ont passé le week-end avec leur père. Il a également reçu la visite de son avocat, Matías Morla. Puis a suivi le duel du «Lobo» avec un match nul 2-2 contre Vélez et de nuit il a vu le duel entre Boca Juniors et Newell.

Ce mardi sera une semaine depuis Diego Maradona Il a été opéré d’un hématome sous-dural à la tête. L’opération a réussi, mais sa sortie a été interrompue par un sevrage d’alcool et de certains médicaments psychotropes.

