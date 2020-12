Ils ont soulevé la Coupe du monde successivement, à quatre ans d’intervalle. Paolo Rossi en 1982, Diego Maradona, en 1986. Dans la mort, en revanche, l’Argentin s’est manifesté. Pour très peu: deux semaines ont séparé son adieu de celui de l’Italien, décédé ce jeudi à Rome après avoir beaucoup ressenti le départ du «Pibe de Oro».

Federica Cappelletti, épouse du célèbre “ Bambino d’Oro ”, a révélé à quel point la mort de Maradona a affecté la légende italienne ce vendredi dans une histoire émouvante, preuve de l’admiration des deux personnages.

“Quand Maradona est mort, Paolo a pleuré comme un bébé. Cela a empiré. J’espère qu’ils sont ensemble maintenant“A déclaré la veuve de Rossi lors d’un dialogue sur la radio italienne” Punto Nuovo “.

Les deux sont devenus champions du monde en battant l’Allemagne de l’Ouest. L’Italie a gagné 3-1 au Bernabéu à Madrid, l’Argentine 3-2 à l’Azteca au Mexique. Rossi a marqué six buts lors de la Coupe 1982, cinq Maradona signés lors de la Coupe 1986.

Lors de la Coupe du monde en Espagne, l’Italie et l’Argentine se sont affrontées dans la deuxième phase. Rossi et Maradona ensemble sur l’herbe de Sarriá. Aucun des deux n’a marqué, ils ont tous deux vu des cartons jaunes, l’équipe européenne a gagné 2-1.

Lors de la Coupe du monde au Mexique, ils se sont à nouveau croisés, puis dans la première phase. Ils ont fait match nul 1-1, avec Maradona comme capitaine et buteur partant et avec Rossi sur le banc.

Comme dans leur titre de champions du monde, ils avaient également quatre ans. Maradona est partie avec 60 ans, Rossi est repartie avec 64. Si proche dans la vie, si proche dans la mort.

Leurs vies ont convergé à des dizaines d’occasions, également après sa retraite. Elles coïncidaient lors des grandes occasions et l’une d’elles était la finale de la Ligue des champions 2005, à Istanbul, une finale historique, l’une des meilleures du 21e siècle.

Ils ont affronté le Liverpool de Rafael Benítez et le Milan de Carlo Ancelotti. Le déroulement de la rencontre a réuni tous les éléments d’un drame en trois actes.

Dans la première, le 3-0 final avec lequel Milan est arrivé à la 44e minute a été égalé par Liverpool en six minutes glorieuses, de 54 à 60. Dans la seconde -l’extension-, la tension, les erreurs et les arrêts de Dudek a gardé la cravate. Et, dans le troisième, vint la folie des pénalités: deux erreurs initiales de l’équipe italienne ont largement ouvert la porte à la victoire de Liverpool; Avec une avance de 2-3, l’échec de Sevchenko sur le cinquième terrain a donné à l’équipe anglaise le titre, le cinquième de son histoire.

Maradona et Rossi ont assisté ensemble au soi-disant «miracle d’Istanbul». L’Argentin s’est rendu au stade Ataturk en tant que commentateur de télévision et, avant de s’asseoir au micro, il est descendu sur le terrain et a bavardé avec les joueurs de Milan pendant qu’ils reconnaissaient le terrain.

Plus tard, Rossi l’accompagna alors qu’il contemplait le miracle opéré par l’équipe de Steven Gerrard. Après la défaite de Milan, dans laquelle «Pablito» avait joué lors de la saison 85-86, photographiée ensemble, ni Maradona ni Rossi n’avaient un visage heureux. Plutôt le contraire. L’Argentin ne cache pas son dégoût, l’Italien tente avec peu de succès un sourire de résignation.

“Il y a beaucoup de déception”, a admis le “Fluff”. «Je pense que nous tous qui avons joué dans le football italien, le voyant 3-0 à la fin de la première mi-temps, nous pensions que le match était déjà fermé. Mais en deuxième période, Milan a concédé trois buts incroyables et n’a pas joué comme avant ». Et il a terminé avec une phrase incontestable: “Le football est comme ça.” Imprévisible, comme la vie ou la mort.

