C’était en 1978 lorsque l’entraîneur de l’époque et dépisteur de Naples, Gianni Di Marzio, en visite en Amérique du Sud pour chasser les talents lors de la Coupe du monde en Argentine, entendit un chauffeur de taxi qui l’emmenait à son hôtel parler d’un très jeune joueur Argentinos Juniors qui était éblouissant. pour son talent: il s’agissait de Diego Armando Maradona.

«En 1978, je m’entraînais Napoli et je suis allé voir la Coupe du monde en Argentine. Lors d’un trajet en taxi, le chauffeur a commencé à me parler de football et m’a dit qu’il y avait un jeune garçon que (l’entraîneur argentin) César Luis Menotti n’avait pas inclus dans la liste finale de la Coupe du monde, il était un garçon de 17 ans, qui selon lui était le meilleur. J’ai pris note de ce nom et j’ai compris qu’il jouait pour Argentinos Juniors»Déclare Di Marzio.

Le DT de l’époque de l’équipe napolitaine a déclaré qu’il avait immédiatement organisé un rendez-vous pour rencontrer Diego, dont il avait été «hypnotisé» après l’avoir vu pendant seulement 15 minutes sur le terrain et avec qui il avait signé le même jour, selon Argentinos Juniors, un possibilité de vous emmener à Naples pour 270 000 $.

Cependant, le «non» retentissant du président de Naples, Corrado Ferlaino, a empêché Diego d’atteindre le club sudiste dès 1978, mais n’a pas rompu un lien d’amitié profond avec Di Marzio qui perdure à ce jour. Et cela n’a pas nui au lien entre le “ Pibe de Oro ” et Napoli, qui ont finalement rejoint leur chemin en 1984.

«Nous sommes allés sur le terrain, j’étais curieux de le voir. J’étais dans les gradins et après quinze minutes de match, j’ai appelé Aloisio pour lui dire de le faire sortir du terrain. Je lui ai promis que s’il le sortait, nous signerions un accord avec Napoli dans le même vestiaire. Il a joué 15 minutes, a marqué trois buts, un coup franc direct, des dribbles comme il sait les faire, quelque chose de spectaculaire»Déclare Di Marzio.

«Le garçon a quitté le terrain et je lui ai fait signer dans le vestiaire. Le président a également signé, a déclaré que le joueur Diego Armando Maradona signait à Napoli pour 270 000 dollars », a-t-il ajouté.

