le FC Barcelona retourné travailler avec toute l’équipe et avant de commencer l’entraînement, les joueurs, menés par Lionel Messi, a organisé une minute de silence émouvant à la mémoire de Diego Maradona, décédé ce mercredi après avoir subi un arrêt respiratoire.

Le capitaine de Barcelone et héritier du trône de Diego Maradona Il a été l’un des joueurs les plus touchés lors de ce petit hommage, avant de travailler avant le duel de ce dimanche contre Osasuna.

Lionel Messi Il était décontenancé, reflet de la tristesse du départ non seulement de l’idole, mais de son entraîneur en équipe nationale argentine de 2008 jusqu’à vivre la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Barcelone rend hommage à Diego Maradona (Photo: FCB)

Ronald Koeman et les 23 joueurs du Barça se sont rencontrés au Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper pour honorer le joueur qui a défendu le maillot de Barcelone de 1982 et 1984, marquant 45 buts en 75 matchs et soulevant la Copa del Rey (1982 / 83), la Coupe de la Ligue (1982/83) et la Super Coupe d’Espagne (1983/84).

Pour ce dimanche Lionel Messi Il est de retour pour affronter Osasuna pour la 11e journée de LaLiga. Le Néerlandais Frenkie De Jong revient également. Le seul doute tourne autour de Sergio Busquets, en raison d’une blessure au genou.

