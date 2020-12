Mis à jour le 12/03/2020 à 23:13

Bien que cela fasse huit jours depuis Diego Armando Maradona décédé d’un arrêt cardiorespiratoire, de nombreux fans pleurent toujours sa perte. Cependant, il y a une personne en particulier, qui a joué un rôle important dans la carrière de “ Pelusa ”, qui ne connaît toujours pas la triste nouvelle, et c’est Carlos Salvador Bilardo.

Alors que les supporters et autres personnalités du football qui pourraient le rencontrer ont déploré sa perte, l’ancien gouverneur argentin n’a pas pu lui dire au revoir ni quoi que ce soit, puisque sa famille a décidé de ne rien lui dire. Ceci en raison de son état de santé actuel.

A 82 ans, le «docteur» se remet d’une longue intervention dans une clinique en raison de son combat contre le syndrome de Hakim-Adams, une maladie neurodégénérative. Pour cette raison, sa famille a choisi de ne rien lui dire et d’éteindre la télévision, craignant que les nouvelles aient un impact sur sa santé.

Bien qu’au moment où la télévision ait été éteinte, affirmant que le câble était parti, la famille de Bilardo sait qu’à un moment donné, les informations peuvent apparaître à l’écran. Pour cette raison, ils ont déjà décidé de lui parler de la mort de Maradona, huit jours après sa mort.

Un plan que la famille de Carlos Bilardo a mis en place et dont les principaux assistants sont Oscar Ruggeri et d’autres membres de l’équipe argentine qui a été championne en 1986. «C’est quelque chose qui restera dans les médias pendant quatre, cinq ou vingt jours. La mort de Diego – et cela se complique car il regarde la télévision et de nombreux jeux. J’ai parlé à Ruggeri et il va rencontrer deux ou trois garçons pour voir comment il va. Nous allons voir comment il réagit et ce qui se passe », a déclaré Jorge, le frère de Bilardo, à Cielo Sports.

Jorge a également souligné l’importance de Diego Maradona dans la vie de Bilardo. Il s’est même souvenu de la phrase que Carlos Salvador avait prononcée quand ils lui avaient posé des questions sur le «Fluff»: «C’est le garçon que je n’ai pas eu.

«Diego a joué un rôle important dans sa vie. Il y avait un lien avec Coco Villafañe, le père de Claudia. Nous avons fait la maison pour lui, nous l’avons meublée pour lui. Ma femme est allée avec Claudia pour acheter des vêtements pour les filles, et en fait, Claudia est allée deux ou trois fois voir Carlos récemment », a ajouté Jorge Bilardo.

