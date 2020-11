Mis à jour le 29/11/2020 à 07:10

le Napoli a annoncé qu’il porterait ce dimanche un maillot spécial lors de son match de Serie A contre l’AS Roma, aux couleurs de l’Argentine, en hommage à son idole Diego Armando Maradona, décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans, un hommage qu’il a curieusement commencé à préparer il y a un an.

«Il y a un an, avec Kappa Sport, nous avons pensé à créer un maillot spécial pour Diego Maradona, qui se souviendra de sa chère Argentine et de ses liens étroits avec les habitants de Naples. Ensemble nous espérions que Diego pourrait la voir, peut-être l’utiliser et s’exciter avec nous », déclare le club napolitain dans un communiqué.

Curieusement, la présentation du nouveau kit “était déjà convenue” pour la neuvième journée du championnat de la ligue, dans laquelle les hommes de Gennaro Gattuso recevront ce dimanche à San Paolo, qui sera rebaptisé Stade Diego Armando Maradona, à Rome.

T-shirt pour honorer Maradona. (Photo: Twitter Napoli)

“Le Kombat que les joueurs porteront ce soir aura une signification encore plus grande que ce que nous avions initialement supposé», Ajoute l’entité.

Bouleversement mondial

L’ancien joueur argentin, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire, est décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire à son domicile de la ville de Tigre.

Maradona, vainqueur de la Coupe du monde de 1986 au Mexique avec l’équipe nationale argentine, a été transporté dans une clinique de la ville de La Plata il y a trois semaines, où il a été opéré d’un hématome au cerveau.

Après avoir quitté le FC Barcelone en 1984, Maradona est devenu une idole de Naples, avec laquelle il a conquis les deux seuls “ Scudetto ” (1986-87 et 1989-90) de l’histoire du club et une Coupe UEFA (1988- 89), en plus d’une Coppa et d’une Super Coupe d’Italie.

