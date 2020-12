Mis à jour le 12/12/2020 à 15:55

Diego Maradona a laissé sa marque sur la vie de millions de fans, d’entraîneurs et de footballeurs à travers le monde. L’un d’eux est Pablo Aimar, actuel entraîneur de l’équipe argentine dans la catégorie des moins de 17 ans, qui admirait les «Dix» depuis qu’il était enfant. Le «Clown» se souvenait du champion du monde avec une grande nostalgie.

«Je suis de la génération 79; pour nous, il était comme un super-héros, nous avons préféré être Maradona pour être Batman, Superman ou Spiderman », a déclaré l’ancien joueur espagnol de Valence dans une interview à l’agence ..

Aimar a également donné un avis sur la comparaison qui a longtemps été faite entre Lionel Messi et Maradona. L’assistant de Lionel Scaloni dans l’Albiceleste absolu a assuré qu’il était “compliqué” de mener une telle évaluation.

«Il est très difficile de les mettre à l’échelle. Quand vous voyez Messi et Maradona jouer au football, vous pensez que quelque chose comme ça ne se répétera pas. Les gens, lorsqu’ils en louent l’un, ont tendance à rabaisser l’autre, et cela ne devrait pas être le cas », a-t-il déclaré.

En revanche, l’ancien River Plate a évoqué les finalistes du prix FIFA The Best: Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. “Il est au plus haut niveau depuis longtemps”, a-t-il déclaré à propos de l’attaquant polonais du Bayern Munich.

Mais, quand il était temps de valoriser Messi et Cristiano, il était plein d’éloges: «Ce sont deux joueurs dignes d’admiration. C’est incroyable qu’ils tiennent bon année après année. Les prix sont votés par nous et par beaucoup d’autres personnes, et ils sont toujours là, cela fait déjà 12 ou 13 ans qu’ils n’échouent pas ».

Il a également analysé la figure de Marcelo Bielsa, l’actuel manager de Leeds United, nominé pour le meilleur entraîneur de l’année. “À l’ère des influenceurs, Bielsa peut être considéré comme un entraîneur influent, il l’a été dans de nombreux footballeurs qui sont ensuite devenus entraîneurs, il vit le football avec une grande passion et il le transmet aux joueurs”, a-t-il déclaré.

Avec des informations d’.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE