Photographie sur laquelle Diego Maradona (d) est vu avec son médecin de famille. .

La star du football Diego Maradona, hospitalisé depuis lundi de la semaine dernière, a reçu ce mercredi le sortie de l’hôpital et a quitté la clinique de la ville d’Olivos à Buenos Aires dans laquelle il a été opéré pour un hématome sous-dural et une photo de “abstinence” liée à de l’alcool

Maradona a quitté la clinique dans l’après-midi dans un ambulance escortée par des policiers.

L’ancien entraîneur argentin a été transféré dans une maison située dans la province de Buenos Aires où il sera encadré par des professionnels de la santé et des membres de sa famille.

Le neurochirurgien Leopoldo Luque, son médecin de famille et qui l’a opéré, a déclaré cet après-midi quelques minutes avant de quitter la clinique que l’entraîneur de 60 ans “avait signé une décharge”.

“La chose la plus importante à l’heure actuelle, au-delà de la surveillance médicale, est avoir la famille présente en permanence, avec les enfants, qui sont totalement d’accord avec ce que nous proposons, accompagnant en permanence leur père et désireux d’aller de l’avant », a déclaré ce mardi Luque.

L’avocat et agent de Maradona, Matías Morla, a assuré ce matin que son client et ami “avait peut-être eu le moment le plus difficile de sa vie” et que “c’était un miracle que ce déversement sur sa tête qui aurait pu être enlevé ait été détecté. la vie”.

«La bonne chose est que Diego est entier, il est ferme, il y a Maradona pendant un moment. Ce qu’il faut maintenant, c’est une union familiale et être entouré de professionnels de la santé. Et Diego sera avec les médecins et la famille comme il se doit, que Diego doit être heureux et que nous devons rendre ensemble l’amour et le bonheur qu’il nous a donné », a-t-il déclaré.

Comme il l’a ajouté, dans la maison où va être transféré l’actuel entraîneur de gymnastique et d’escrime de La Plata, une liste sera placée sur la porte avec toutes les personnes et proches autorisés à lui rendre visite.

Maradona a été admis le lundi de la semaine dernière en raison d’anémie, de déshydratation et de “mauvaise humeur”, mais lors des bilans de santé, on lui a diagnostiqué un hématome sous-dural et le lendemain, il a été opéré.

Ensuite, l’entraîneur Gimnasia y Esgrima La Plata avait “quelques accès de confusion” que les médecins «ont associé» à «une condition de sevrage».