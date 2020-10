Mis à jour le 30/10/2020 à 15:53

Diego Maradona Il a eu 60 ans en se rappelant un épisode important de son temps dans le football et a également pris le temps de clarifier son présent et de montrer une position sur le moment mouvementé qu’il vit Lionel Messi à Barcelone.

«Je savais que ça allait mal finir et je pensais que Leo partait. Ça m’est aussi arrivé. Barcelone n’est pas un club facile et il est là depuis de nombreuses années et ils ne l’ont pas traité comme il le méritait », a-t-il déclaré Diego Maradona pour le «Clarín» d’Argentine.

Le traitement du club du Barça envers Lionel Messi a été interrogé par le champion du monde. «Il leur a tout donné, il les a emmenés au sommet et un jour il a voulu sortir pour changer de décor et ils ont dit non. Ce qui se passe, c’est que claquer la porte n’est pas facile, il y a un contrat, un très grand club, des gens qui vous aiment. Je ne l’ai pas fait à Naples “, a déclaré l’ancien joueur de Barcelone.

Au milieu des salutations et des cadeaux le ‘Duvet‘ne pouvait pas oublier deux très chers. «Le football m’a donné tout ce que j’avais, plus que je ne l’avais imaginé. Et si je n’avais pas eu cette addiction, j’aurais pu jouer beaucoup plus. Mais aujourd’hui c’est du passé, je vais bien et ce que je regrette le plus, c’est de ne pas avoir mes parents », a déclaré l’entraîneur de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Diego Maradona Il est en isolement préventif pour coronavirus, il n’a pas caché son souhait d’anniversaire. «Laissez cette pandémie passer le plus tôt possible. C’est la pire chose qui puisse nous arriver, je n’ai jamais rien vu de tel. Et l’Amérique latine a beaucoup plus de succès. Espérons que ça finira bientôt, il y a des gens qui ne passent pas un bon moment, beaucoup de gens qui se sont retrouvés sans travail, qui ont du mal à avoir assez à manger », a avoué le champion du monde.

