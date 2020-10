Le Racing se prépare pour les débuts de la Coupe de la Ligue professionnelle contre l’Atlético Tucumán, dimanche à 16h15 en Zone 1. Cependant, il a montré un grand match en Copa Libertadores, même s’il manque d’efficacité dans le but rival. Par une seule différence de buts, le groupe F a passé deuxième, dans lequel Nacional a fini d’avancer premier. L’Académie a connu un match nul difficile, puisqu’elle devra jouer en huitièmes de finale contre Flamengo, le dernier champion de la compétition.

Diego Milito, idole et directeur de l’institution, a évoqué la traversée contre les Brésiliens: “Je pense qu’au-delà du respect du rival et de sa hiérarchie pour être le dernier champion, je comprends aussi que c’est un bon test pour nous”, a-t-il déclaré. Il a ajouté: “En phase de groupes, nous avons montré que nous avions quelque chose à affronter.”

En revanche, il a raconté comment le tirage au sort s’est déroulé vendredi dernier dans l’intimité du campus. “Nous avons vu le tirage au sort d’ici et nous l’avons pris dans le bon sens car nous savions que le rival pouvait être coriace. Nous avons nos armes, l’équipe va très bien et nous allons concourir. Nous rêvons de pouvoir faire une bonne clé et nous sommes en mesure de le faire”, a déclaré l’ancien attaquant de l’Inter, champion de la Ligue des champions 2010.

Concernant la très bonne phase de groupes que l’équipe dirigée par Sebastián Beccacece a réussi à faire, il a déclaré: “Nous avons eu un premier tour spectaculaire, remportant cinq matchs sur six, ce qui n’est pas facile. Nous devons revenir en 1966, quand nous devions gagner. la Copa Libertadores, pour voir les points que nous obtenons. Nous avons montré que nous avons des outils et de quoi lutter. “

Dans le même esprit et à propos de DT, il a indiqué: “Je partage et j’aime le sentiment footballistique de Beccacece. Quand le discours sur le football est donné et que Sebastian me le demande, je donne mon avis. Sinon, je suis très respectueux de ce qu’il fait. dans le champ de jeu “.

Enfin, en dialogue avec TyC Sports, il a évoqué la technologie dans la compétition continentale: “Je suis préoccupé par les critères VAR de la Copa Libertadores”, a conclu l’idole du Racing.