La célébration la plus euphorique de Diego Ribas Cela n’est pas venu après un but à la dernière minute ou la conquête d’un titre, mais pour quelque chose de plus précieux: l’arrivée de sa première fille. Après des mois de mystère, le milieu de terrain Flamengo a appris qu’il serait le père d’une fille avant de commencer à fêter Noël, une nouvelle qu’il a célébrée comme jamais auparavant.

Certains feux d’artifice ont laissé le ciel rose au milieu de la nuit et ont fait déborder de bonheur la roue brésilienne, qui est devenue folle et a fini par se jeter dans une piscine avec des vêtements après avoir tout cassé à sa portée.

«La couleur rose du fond a révélé que notre troisième fruit sera une fille! Explosion de joie et de gratitude. Ainsi commença notre nuit bénie! Joyeux Noël! », A souligné l’ex-partenaire de Paolo Guerrero dans le ‘Mengao’ et Claudio Pizarro dans le Werder Brême via les réseaux sociaux.

Après avoir vécu une soirée spéciale avec ses proches, Diego a immédiatement jeté son dévolu sur Fortaleza, le prochain rival de Flamengo pour la compétition de la plus haute catégorie du football brésilien.

“Merveilleux Noël, mais maintenant l’attention se concentre sur le Brasileirao”, a déclaré le joueur de 35 ans à travers une histoire sur Instagram, avec une photo voyageant avec la délégation ‘Rubro-Negro’, qui est en visite ce samedi et veut gagner pour être à seulement deux points du leader de Sao Paulo.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER