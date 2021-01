La dure défaite contre Cornellá, qui signifiait leur élimination de la Copa del Rey, a conduit à l’avenir de Diego Simeone est mis en doute et par l’entraîneur argentin lui-même, qui après la fin du match, Il a assuré qu’il chercherait des solutions si cela continue l’année prochaine. Le «Cholo», cependant, ne se poursuivra pas seulement à l’Atlético de Madrid, mais les plans de renouvellement n’ont pas été modifiés.

Selon les informations du journal “ Marca ”, Simeone prolongera son contrat au-delà de 2022, l’année de la fin de sa relation actuelle, pour rester lié au Wanda Metropolitano pendant encore quelques saisons.

Les déclarations du “ Cholo ”, qui ont pas mal fait écho en Espagne, visaient en tout cas à lui et à son commandement technique, comme il l’a fait à d’autres occasions, alors qu’il n’a pas eu de problèmes à assumer la responsabilité d’un trébuchement de son équipe.

Ce qui n’a pas changé, oui, c’est que les entraîneurs, les joueurs et le club reconnaissent que l’élimination au deuxième tour de la Coupe est un échec total. Encore plus quand ils sont tombés l’année dernière contre une équipe Second B (en 2020 c’était contre Cultural Leonesa).

Nouvelle surprise

Athlète de Madrid c’était le plus important parmi les participants à cette manche et c’était la grande déception, s’écraser devant une formation de Second B comme la saison dernière, quand il a été démonté en huitièmes de finale.

Le seul but du match, joué au stade municipal Campo Nuevo de Cornellá, a été marqué par Adrián Jiménez, sept minutes après le début de la première mi-temps. Bien que l’Atlético de Madrid, qui n’avait pas l’Uruguayen Luis Suárez pour cet engagement, ait essayé, il n’a pas réussi à se convertir.

