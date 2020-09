Coupe-cordons, réjouissez-vous. En 2020, il existe plus de façons de diffuser en direct des matchs de la NFL sans câble que jamais.

Non seulement la NFL offre la diffusion en direct gratuite de ses jeux sur les appareils mobiles via la NFL et Yahoo! Les applications sportives, mais tous les principaux services de diffusion en direct de la télévision aux États-Unis diffusent désormais tous les réseaux qui diffusent des matchs de la NFL.

PLUS: Regardez les matchs de la NFL en direct sur fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Bien que ces services de streaming TV en direct facturent des frais mensuels, ils offrent tous des essais gratuits. Ainsi, s’il le souhaite, il peut simplement annuler l’abonnement avant la fin de la période d’essai afin de garder l’expérience gratuite.

Ces services donnent accès à tous les jeux NFL diffusés sur votre marché télévisuel local, mais les autres options de diffusion en direct dépendent du réseau qui diffuse le jeu.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des options de diffusion en direct pour tous les matchs de la NFL les jeudis, dimanches et lundis.

Diffusions en direct de la NFL

Diffusions en direct des matchs de la NFL du dimanche

Toutes les options de diffusion en direct de la NFL ci-dessous permettent d’accéder aux jeux diffusés à la télévision sur votre marché local (généralement trois par dimanche).

Evidemment, Fox Sports Go permet d’accéder aux jeux sur Fox sur votre marché, et CBS All Access permet d’accéder aux jeux sur CBS sur votre marché.

Le seul moyen d’accéder à tous les matchs de la NFL joués un dimanche, même ceux diffusés en dehors de votre marché télévisé, est avec NFL Sunday Ticket.

Il est également intéressant de noter que YouTube TV propose NFL RedZone, qui coupe dans et hors de tous les matchs du dimanche en fonction des situations, dans le cadre de son package complémentaire sportif récemment établi.

Diffusions en direct de “ Thursday Night Football ”

Chaque match “Thursday Night Football” de la saison 2020 peut être diffusé via les services suivants.

Les matchs du jeudi soir sont diffusés à l’échelle nationale sur Fox et NFL Network pendant la majeure partie de la saison. Les semaines 2 à 4, cependant, sont réservées au réseau NFL.

Diffusions en direct de ‘Sunday Night Football’

Chaque match “Sunday Night Football” de la saison 2020 peut être diffusé via les services suivants.

Les matchs du dimanche soir sont diffusés à l’échelle nationale sur NBC.

Diffusions en direct de ‘Monday Night Football’

Chaque match “Monday Night Football” de la saison 2020 peut être diffusé via les services suivants.

Les matchs du lundi soir sont diffusés à l’échelle nationale sur ESPN.

Comment regarder les jeux NFL gratuitement sans câble

Diffuser des jeux NFL gratuitement est facile pour ceux qui utilisent des appareils mobiles. Gratuitement, à la fois l’application NFL et Yahoo! Sports App présente tous les matchs du dimanche diffusés sur votre marché local ainsi que les jeux télévisés nationaux (jeudi, dimanche et lundi soir).

En ce qui concerne les services de streaming TV en direct qui diffusent des émissions de la NFL, tous les cinq grands aux États-Unis – AT&T TV Now, fuboTV, Hulu Plus Live TV, Sling TV et YouTube TV – incluent les principaux réseaux sur lesquels tous les jeux de la NFL sont diffusés; Fox, CBS, NBC et ESPN.

Ils offrent également tous des essais gratuits. Donc, afin de garder l’expérience gratuite, on peut créer un compte et simplement se désabonner avant l’expiration de la période d’essai gratuite.

Puis-je regarder les matchs de la NFL sur YouTube TV?

Oui. YouTube TV comprend Fox, CBS, NBC et ESPN, de sorte que tous les jeux NFL diffusés sur votre marché télévisuel local sont accessibles via le service. YouTube TV a également récemment ajouté NFL Network à sa gamme de chaînes de base.

De plus, YouTube TV propose un nouveau package sportif complémentaire qui permet d’accéder à NFL RedZone.

Puis-je regarder les matchs de la NFL sur Hulu?

Oui. Hulu Plus Live TV comprend Fox, CBS, NBC et ESPN, de sorte que tous les jeux NFL diffusés sur votre marché télévisuel local sont accessibles via le service. Hulu Plus Live TV n’inclut pas le réseau NFL.

Puis-je regarder les matchs de la NFL sur Sling TV?

Oui, mais pas tous. Sling TV offre un accès à Fox et NBC via son package Blue et ESPN via son package Orange, mais aucun de ces packages n’inclut CBS. NFL Network n’est pas non plus une option sur Sling TV.

Puis-je regarder les matchs de la NFL sur AT&T TV maintenant?

Oui. AT&T TV Now comprend Fox, CBS, NBC et ESPN, de sorte que tous les jeux NFL diffusés sur votre marché télévisuel local sont accessibles via le service. AT&T TV Now n’inclut pas le réseau NFL.

Puis-je regarder les matchs de la NFL sur fuboTV?

Oui. FuboTV comprend Fox, CBS, NBC et ESPN, de sorte que tous les jeux NFL diffusés sur votre marché télévisuel local sont accessibles via le service. FuboTV n’inclut pas le réseau NFL.

Comment diffuser en direct les matchs de la NFL au Canada

Tous les jeux de la NFL peuvent être diffusés en direct et à la demande au Canada via DAZN, qui est accessible sur tous les téléviseurs intelligents, appareils mobiles, ordinateurs et consoles de jeux.

Au Canada, DAZN permet également d’accéder à NFL RedZone et NFL Game Pass.