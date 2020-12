Parler de Diletta Leotta C’est pour faire de lui le journaliste sportif le plus connu d’Italie et le reporter le plus sexy du pays transalpin. En fait, elle est devenue plus qu’une simple présentatrice. Elle est une véritable influenceuse, star des spots télévisés, a été associée à plusieurs footballeurs, dont Ibrahimovic … Et la température monte sur les réseaux sociaux avec ses poses spectaculaires.

Sa dernière publication en est un exemple clair. Diletta Leotta a mis le feu à Instagram Avec une photographie dans laquelle elle apparaît juste réveillée dans une lingerie dorée très frappante. «Bon lundi», a écrit la journaliste à côté de la pose, dans laquelle elle apparaît assise sur le lit, les bras levés et appuyée sur la tête de lit.

Une photographie qui accumule près d’un demi-million de «j’aime» et avec laquelle elle a balayé les réseaux sociaux, qui s’abandonnent à sa beauté. Et est-ce que Diletta Leotta, qui travaille maintenant chez DAZN, est une revendication en Italie et de plus en plus dans d’autres régions du monde. Il a plus de sept millions d’abonnés sur Instagram, et généralement en vedette dans les couvertures de la presse rose et numérique del corazón.

Diletta Leotta est sous les projecteurs depuis plusieurs années, mais il y a eu un épisode qui l’a finalement catapultée à la gloire. Sûrement, elle ne se souvient pas de lui avec un bon goût dans la bouche, car elle a dû passer un mauvais moment quand certains Des pirates ont volé des vidéos et des photos de contenu sexuel depuis leur téléphone portable et l’a publié sur Internet. Les pirates ont accédé illégalement à son téléphone portable et ont découvert une vidéo de sexe avec son partenaire, avec qui il était dans la cuisine d’une maison en train de jouer à des jeux risqués avec de la crème, etc.

Il a pu surmonter cette Diletta Leotta, qui est restée une revendication sur les terres italiennes. Chaque publication qu’il publie à ses sept millions d’abonnés sur Instagram est un succès, et il a également participé à diverses campagnes publicitaires.