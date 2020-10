Alexander Povetkin il a été l’un des 10 meilleurs poids lourds de la dernière décennie. Il a maintenant 40 ans mais a montré qu’il avait encore des compétences légitimes pour être en mesure de provoquer une surprise à Dillian Whyte Samedi. Même si Povetkin Il n’a gagné qu’une seule fois lors de ses trois derniers combats et bien qu’il ait échoué lors de ses deux défis pour le titre mondial, il a toujours la puissance et le sens technique qui lui ont valu la médaille d’or olympique il y a 16 ans.

Mais Whyte apparemment, il est le meilleur combattant en ce moment. Et il est très motivé pour continuer sa séquence de 11 victoires consécutives. Il est le challenger numéro un obligatoire de l’un des organismes de sanction depuis près de trois ans, et il en a assez d’attendre pour affronter Deontay Wilder (quand il était le détenteur de la ceinture) et Tyson Fury (qui a maintenant ce bijou).

WhyteCependant, il n’est pas toujours dans la meilleure forme et a déjà été rattrapé par des coups sûrs et abattu. Povetkin a le pouvoir de l’assommer si Whyte n’est pas prêt pour lui.

Heure et chaîne Whyte vs Povetkin

Campus: Matchroom Sport, Londres, Angleterre

Temps: 20h00 Royaume-Uni. 14h00 au Mexique, en Colombie, en Equateur, au Panama et au Pérou. 16h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: SKY Sports en Angleterre. DAZN aux États-Unis.

Dillian Whyte contre Alexander Povetkin en direct

Depuis qu’il a été assommé par Anthony Joshua en 2015, Whyte (27-1, 18 KOs) a mis en place une séquence de combat formidable, battant Dereck Chisora ​​à deux reprises, l’ancien champion du monde Joseph Parker et l’invaincu Oscar Rivas. Oh, et il a fait ça à Lucas Browne.

Les deux seules défaites de Povetkin ils étaient contre les deux meilleurs adversaires de sa carrière: contre Klitschko en 2013 et lors d’une défaite de TKO contre Joshua en 2018. A part ça, Povetkin (35-2-1, 24 KOs) a été presque parfait contre sa concurrence. Bien qu’il n’ait jamais battu un combattant de premier ordre, il a battu une variété de concurrents solides tels que Marco Huck, Carlos Takam et Hughie Fury. Mais il sort d’un match nul contre Michael Hunter, et en fait, il est probablement au moins cinq ans après son apogée.

Prédiction Dillian Whyte vs Alexander Povetkin

Povetkin il n’a été assommé qu’une seule fois, et c’est arrivé aux mains de Joshua. ¿Whyte a-t-il la puissance de feu que possède Joshua? Pas nécessairement. Cela ne veut pas dire que Whyte Je ne peux pas assommer Povetkin, mais je crois que Povetkin il est encore assez fort pour tenir la distance. Je vais prendre Whyte par décision unanime, quelque part dans la gamme 116-112.

Vainqueur: Dillian Whyte vs Alexander Povetkin [Vídeo Repetición KO] voir Fight Box 2020

Alexander Povetkin bat Dillian Whyte par KO: