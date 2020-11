Leo Messi Oui Frenkie de Jong ils se reposeront à Kiev. Bien que le Barcelone vous avez une bonne opportunité de réclamer votre Ligue des champions après sa dernière défaite contre Athlète de Madrid, Ronald Koeman préfère doser deux de ses piliers devant le Dynamo. Le match correspondant au quatrième jour de la phase de groupes se jouera du 21:00 heures, sera arbitré par le Slovène Matej Jug et retransmis en direct par Movistar Champions League. De plus, vous aurez les commentaires en direct et en ligne via le site Web OKDIARIO.

Outre les absences de Messi et De Jong par décision technique, Koeman ne pourra pas compter sur les blessés Gerard pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Ansu Fati, Umtiti Oui Araújo. Un défi pour le sélectionneur néerlandais, qui devra reconstruire un arrière pour lequel il a Lenglet comme seule centrale disponible.

Malgré tout, Barcelone affronte le match avec la tranquillité accordée par les trois victoires consécutives qu’elle a remportées en Ligue des champions contre Ferencvaros, la Juventus et devant Dynamo à la maison. L’équipe du Barça mène seule le groupe G et peut garantir mathématiquement sa qualification pour le prochain tour à Kiev.

Le Dinamo fait également face au match contre Barcelone réduit avec le coronavirus, bien qu’avec moins de victimes dans les onze de départ que lors du match disputé il y a trois semaines au Camp Nou.

À quelle heure joue Dynamo Kiev – Barcelona?

Espagne: 24/11/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Où joue Dinamo Kiev – Barcelone?

NSK Olimpiyskiy de Kiev.

Qui arbitre Dynamo Kiev – Barcelone?

Matej Jug (Slovénie).

Où diffusent-ils Dynamo Kiev – Barcelone?

Espagne: Ligue des champions Movistar

Alignements possibles du Dynamo Kiev – Barcelone

Dynamo Kiev: Buschan; Karaváev, Mykolenko, Zabarnyi, Kedziora; Garmash, Shepelev; De Pena, Buyalskyi, Shaparenko; et Supriaga.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; Pjanic, Aleñá; Coutinho, Pedri, Trincao; et Griezmann.