20:06. Ils restent sur le banc du Dinamo: Morgun, Ihnatenko, Syrota, Lednev, De Pena, Verbic, Rusyn et Clayton.

20:05 le Dynamo Kiev dates: Neshcheret, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Shepelev, Andriyevskiy, Tsygankov, Buialskiy et Supriaha, Rodrigues et Shabanov.

20:04 Ils restent sur le banc de Barcelone: ​​Neto, Iñaki Peña, Junior, Lenglet, Sergi Roberto, Aleñá, Riqui Puig, Trincao, Braithwaite et Dembélé.

✈️ Qui est de retour?

💙❤️ ​​@ mterstegen1 pic.twitter.com/FEXHjEs3Ys – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 4 novembre 2020

20:03 le Barcelone Il sort avec: Ter Stegen, Dest, Piqué, De Jong, Jordi Alba, Busquets, Pjanic, Pedri, Griezmann, Ansu Fati et Messi. Par conséquent, Ter Stegen revient sous les costumes et Pjanic et Dest, titres.

20:02 Nous avons déjà l’alignement du Barcelone! Et il y a des nouvelles!

20h00. Bonsoir! Bienvenue à direct du parti du Ligue des champions qui fait face ce soir Barcelone Oui Dynamo Kiev le troisième jour de la phase de groupes. Le duel se jouera au Camp Nou à partir de 21h00.

le Barcelone revenir à Ligue des champions, une compétition qui génère de meilleures sensations que le championnat national, où ils ont pris un mauvais départ. En Europe, au contraire, ils ont été pleins de victoires après avoir battu Ferencvaros (5-1) et la Juventus de Turin (0-2), ce qui leur permet de mener le groupe G, avec six points.

le Dynamo Kiev Il s’est rendu à Barcelone pour affronter les Catalans, la dernière équipe qu’il leur restait à affronter dans leur groupe. Les Ukrainiens ajoutent un point après avoir fait match nul la veille avec les Hongrois, même si l’un de leurs joueurs a vu le rouge et, par conséquent, ne pourra pas être au Camp Nou: Sydorchuc. À cette baisse, nous devons en ajouter plusieurs autres après que certains joueurs du Dinamo aient été testés positifs pour le coronavirus.

La confrontation entre Barcelone et Dynamo Kiev de la Ligue des champions débutera à 21h00 aujourd’hui, mercredi 4 novembre au Camp Nou. Gardien de but allemand de Barcelone, Marc André Ter Stegen Il revient à l’appel après avoir été libéré, nous verrons si Koeman décide de l’aligner ce soir. Nous connaîtrons bientôt la composition officielle de ce duel de Ligue des champions entre le Barça et le Dinamo.