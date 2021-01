Platon, aujourd’hui, recommanderait à Dionisio de Siracusa de regarder la finale de la Super Coupe d’Espagne entre l’Athletic Club et le Fútbol Club Barcelona: non pas parce que le match était une comédie, mais parce que la victoire de l’Athletic Club contient l’essence de notre mode de vie et les nutriments éthiques qui peuvent nous faire sortir de cette grotte dans laquelle nous vivons enchaînés par un virus. L’Athletic Club nous a appris à ne rien garder pour le match retour, une leçon que nous avons déjà apprise dans le film «Gattaca» lorsque Vincent a réussi à battre son frère dans une course. Que les jeux durent 90 minutes au compteur et bien plus longtemps. Que les plans doivent être réalisés, et que la réalisation des plans implique toujours de s’adapter aux circonstances déterminées que les plans ne sont pas réalisés. C’est pourquoi peu importe si à un moment donné, comme dirait Johan Cruyff, vous devez jeter votre bouclier pour vous enfuir, comme l’a fait le poète Archiloque de Paros dans une bataille. Ou remplacez Messi au milieu de la finale. Dans “The City Disappears”, l’une des aventures du capitaine Thunder, le ballon dans lequel le capitaine et ses amis voyagent brûle, mais le héros dit simplement: “Bah! Nous en construirons un autre ». Les boucliers, les ballons et les bons footballeurs sont importants, mais parfois vous devez jeter le bouclier et vous devez continuer à jouer sans l’aide du ballon.

La victoire de l’Athletic Club nous a également appris que l’astuce d’un bon banc est de traiter les footballeurs remplaçants non pas comme des lapins qui sortent du chapeau du magicien, mais comme l’espoir qui est resté au fond de la boîte de Pandore après qu’ils tous les maux du monde échapperont. Et cette magie et cette foi, cependant, existent et existent là-bas, mais seulement quand elles sont au service de la raison d’un tir parfait de l’extérieur de la région ou d’un vaccin précis produit dans un laboratoire bondé de sages. Que, du coup, un cygne noir ou un footballeur nommé Villalibre peut tout changer pour que rien ne reste le même. Cette victoire est difficile, mais savoir comment gagner est extrêmement difficile. Cette faim n’a rien à voir avec le désir de manger. Qu’un pied ou une pièce arrêtée puisse faire bouger le monde.

Notre constitution, c’est-à-dire notre «polytheía», notre mode de vie, est dans les comédies d’Aristophane et dans le football plus que dans les couloirs du Congrès. Si Dioinisio de Siracusa voulait comprendre notre mode de vie, il ferait bien de voir «Les Simpsons» et de demander à Platon de lui obtenir un billet pour assister à un match de l’Athletic Club à San Mamés en public. Lorsque cela est possible, bien sûr.