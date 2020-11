Minute 48. Sortie de but pour la Suisse après qu’un ballon que Reguilón tentait d’atteindre a été perdu au-dessus de la ligne de base.

Minute 45. Ferran Torres centre vers Oyarzabal mais dégage la défense suisse au corner.

Le jeu reprend au parc St. Jakob. LA SECONDE PARTIE SUISSE – L’ESPAGNE COMMENCE (1-0)

(PAUSE) L’Espagne se repose en s’inclinant 1-0 face à la Suisse à Bâle en Ligue des Nations. L’équipe de Luis Enrique manquait d’étincelle en attaque pour terminer les matchs contre l’équipe nationale suisse, bien implantée en défense et qui a profité de l’une des rares occasions qu’elle a eues pour passer devant Freuler. Les hommes de Luis Enrique doivent inverser ce score, en particulier avec le résultat dans l’autre équipe du groupe, dans laquelle l’Allemagne est revenue du but initial de l’Ukraine et entame la mi-temps avec 2-1.

FIN DE LA PREMIÈRE FOIS. Suisse 1-0 Espagne.

Minute 45. L’Espagne aura le dernier dans le corner.

Minute 45. Une minute est ajoutée.

Minute 43. L’Espagne est revenue en vitesse sur l’aile droite via Ferran Torres, mais il a raté la passe arrière et a remis le ballon à la Suisse.

Minute 41. Retournez sur le terrain de jeu Busquets.

Minute 40. Problèmes pour Sergi Busquets. Le joueur est tombé au sol après avoir touché Embolo au genou.

Minute 39. Elvedi efface le centre de Ferran Torres, le joueur le plus actif d’Espagne.

Minute 37. Fabian a tiré et Sommer a dégagé. Le ballon a touché un joueur suisse et contraint le gardien suisse à tendre la main.

Minute 34. L’Espagne doit inverser le score avec plus d’urgence. En Allemagne, l’équipe bavaroise a fait 2-1 contre l’Ukraine.

Minute 33. L’Espagne essayait maintenant sur l’aile droite entre Ferran Torres et Dani Olmo, mais le joueur de Leipzig manquait d’espace.

Minute 31. Centre très fermé d’Oyarzabal et Sommer attrape ci-dessous sans problèmes. L’Espagne doit inverser ce marqueur. En ce moment, il y a un triple match nul avec sept points dans le groupe 4, alors que l’Allemagne et l’Ukraine font match nul (1-1).

Minute 28. Bonne main d’Unai Simón pour détourner le coup franc de Rodríguez et éviter le 2-0.

Minute 25. GOOOOOOOOL DE SUISSE, GOOOOOOOL DE FREULER. Embolo, le centre de Freuler, part seul et la place avec sa gauche au second poteau. Suisse 1-0 Espagne.

Minute 21. Le premier pour l’Espagne est sur le point d’arriver! Ce qui semblait être un centre d’Oyarzabal s’est terminé par un tir que Sommer a attrapé en deux mi-temps, mais le gardien suisse était compliqué et lui a presque coûté le premier but.

Minute 19. La tête de Seferovic, haute. Deux arrivées consécutives de Suisse.

Minute 18. Bonne main d’UNAI SIMÓN! avant Shakiri. Première prestation du gardien de but espagnol.

Minute 17. TRÈS HAUT, FABIÁN !! Tir lointain du joueur de Naples, il n’a pas vu de passe claire et a opté pour le tir, mais il est allé très haut. Suivez le 0-0 en Suisse – Espagne.

Minute 14. La faute d’Elvedi sur Oyarzabal, il lui a donné un coup de pied. Le joueur suisse voit le carton jaune et ratera le prochain match.

Minute 13. Faute dans l’attaque de Zuber contre Sergi Roberto.

Minute 9 UP FERRAN TORRES !!!! Le talon d’Olmo passe à l’attaquant de la City et Ferran n’y a pas pensé, mais il a dépassé le but défendu par Sommer.

Minute 6. L’Espagne l’a tenté sur un corner lancé par Dani Olmo. Oyarzábal a pris la tête mais il n’y avait pas de finisseur.

Minute 5. Premier avis de la Suisse. Embolo de Reguilón est parti et a mis un arrière central mais il n’y a pas eu de tir entre les trois bâtons par la Suisse.

Minute 3. L’Espagne essaie par Oyarzabal et Olmo mais la défense de la Suisse a été plantée. Appuyez sur la combinaison locale.

Minute 1. L’Espagne n’a pas mis longtemps à récupérer le ballon. L’équipe espagnole a démarré sur la droite, mais le centre de Ferran Torres ne prospère pas.

AAAAARRRRANCA LA SUISSE – ESPAGNE!

20:44 Tout est prêt pour le Suisse – Espagne de la Société des Nations. Les hommes de Luis Enrique veulent que les trois points continuent de mener le groupe 4. Balle au centre du terrain, la Suisse la mettra en jeu.

20:43 La collégiale pour diriger cela Suisse – Espagne est William Collum.

20:42. Ceci est suivi de l’hymne de l’équipe locale, la Suisse.

20:41 L’hymne de l’Espagne retentit à Saint-Jacques de Bâle!

20:40. Maintenant, les joueurs de Suisse. Puis ils font Espagne.

20:40 Des joueurs remplaçants des deux équipes nationales sont déjà installés dans les gradins du St. Jakob Park à Bâle.

20:39 De son côté, le coach de Suisse, Vladimir Petkovic, analysé ainsi la dernière ligne droite de sa sélection dans ce Ligue des Nations. «Pour clore cette année spéciale, nous avons à nouveau l’occasion de jouer contre les meilleures équipes. C’était et c’est notre objectif de rester dans l’UEFA Nations League. Aussi maintenant nous devons gagner contre l’Espagne et l’Ukraine. C’est difficile mais pas impossible. Nous sommes optimistes et en même temps réalistes. Contre les meilleures équipes d’Europe, nous devons demander un rendement de 120% pour gagner.

20:37 Luis Enrique, sélecteur de Espagne, a ainsi analysé la rencontre avant Suisse lors de la conférence de presse: «Je m’attends à une Suisse très similaire à celle que nous avons vue à Madrid. C’est une sélection qui ne spécule pas, elle attaquera et quand elle n’aura pas la balle elle appuiera. C’est l’un des plus complets d’Europe, bien qu’il n’ait pas une grande individualité. En tant que groupe, l’un des meilleurs a fonctionné ».

20:35. Juste dix minutes pour ça Suisse – Espagne de la Ligue des Nations!

20:26 La Fédération suisse a récemment signalé deux cas positifs de coronavirus: le joueur Silvan Widmer et l’entraîneur physique Oliver Riedwyl. Aucun d’eux ne présente de symptômes et sont isolés. Ils ont tous subi à nouveau des tests rapides et les autres ont été testés négatifs, ce n’est donc pas à risque. Suisse – Espagne de la Société des Nations.

20:23 est Suisse – Espagne c’est un match très spécial pour Sergio Ramos. Le capitaine de l’équipe espagnole joue ce soir son 177e match en défendant le bouclier espagnol et surpasse ainsi Gianluiggi Buffon en tant qu’Européen avec le plus de sélections.

20:14 Le gardien espagnol de ce soir contre la Suisse: Unai Simón, est déjà sorti pour s’échauffer sur l’herbe du parc Saint-Jacques à Bâle.

💪🏽 Nous sommes avec vous, Unai !!! # SomosEspaña # SomosFederación pic.twitter.com/r9bUJM9I8s – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 14 novembre 2020

20:10 Avec une victoire aujourd’hui Espagne s’assure qu’elle continue à dépendre d’elle-même pour le sixième et dernier jour de la Ligue des Nations dans lequel les hommes de Luis Enrique recevront l’Allemagne à La Cartuja de Séville (mardi 17, 20h45).

20:03 Dans la première étape entre Espagne Oui Suisse, le résultat était 1-0, avec un but de Oyarzabal. Aujourd’hui, le joueur de la Real Sociedad recommencera comme à cette occasion.

19:57 Les bons sentiments qu’il a laissés Unai Simon sur ses débuts avec Espagne Dans le passé amical contre les Pays-Bas, ils ont servi à gagner la position aujourd’hui sous les bâtons dans ce match important contre Suisse à la Société des Nations.

19:53. En plus de Gayá, en raison d’une blessure, Marco Asensio et Marcos Llorente ont été exclus de la liste espagnole.

19:50 Et nous avons également les onze confirmés de Suisse: Sommer; Fernandes, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Freuler, Shaqiri, Zuber; Embole, Seferovic

19:48. L’Espagne sort avec: Unai Simón; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Busquets, Mikel Merino, Fabián, Ferran Torres, Dani Olmo; Oyarzabal

19:47 Nous avons déjà les alignements officiels pour cela Suisse – Espagne! Et attention, il y a une surprise dans le but …

19:45 heures. Bonne nuit! Bienvenue à la diffusion en direct et en ligne du match Suisse – Espagne de la Ligue des Nations. L’équipe espagnole affrontera la Suisse ce soir au St. Jakob Park de Bâle, dans un duel correspondant à la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Espagne elle défend la première place du groupe et sortira gagner pour continuer à dépendre d’elle-même et se rapprocher de la phase finale de la Ligue des Nations. Avec 7 points, les hommes de Luis Enrique mènent le groupe 4, devant l’Allemagne et l’Ukraine – tous deux avec 6 points-, et Suisse, avec 2 points après leurs deux nuls avec l’équipe bavaroise, mais avec des options encore pour mener le groupe avec six points toujours en lice.

Au match aller, Espagne battre 1-0 Suisse, mais ce n’était pas un match facile que l’équipe suisse a soulevé. Pour cette raison, Luis Enrique ne veut pas de détente. L’entraîneur se tournera une nouvelle fois vers ses principaux joueurs pour tenter de remporter une nouvelle victoire et dissiper tout type de doute, après avoir perdu lors du dernier match de la compétition contre l’Ukraine.

Nous connaîtrons la composition officielle de ce match entre La Suisse et l’Espagne, correspondant à l’avant-dernier jour de la phase de groupes de la Société des Nations. Désormais, nous allons vivre en avant-première cette rencontre entre les équipes suisses et espagnoles et la minute par minute et le résultat une fois le ballon roulé dans le parc Saint-Jacques de Bâle.