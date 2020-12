Barcelone contre. Société réelle les visages sont vus ce mercredi (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) dans le match du jour 19 de LaLiga Santander, à 15h00 (heure péruvienne) au Camp Nou sur le signal DIRECTV Sports. Suivez minute par minute et les incidents de ce match, où les Catalans tentent une nouvelle victoire dans des conditions locales. Une crise cardiaque est attendue.

La victoire 1-0 sur Levante, avec un score de Lionel Messi, a donné une pause aux Catalans arrivés au duel le week-end dernier avec deux défaites consécutives: Cadix dans le tournoi local et la Juventus en Ligue des champions.

Cependant, le test suivant des Catalans sera très compliqué, car l’un des meilleurs clubs du championnat sera mesuré. Les «réalistes» sont en tête du classement grâce au bon travail de leurs joueurs et à leur maîtrise technique.

Barcelone, qui a encore des duels en attente en Liga, est huitième avec 17 points, neuf derrière la Real Sociedad (ils ont joué deux matchs de plus) et l’Atlético de Madrid, et six contre le Real Madrid (ils ont encore un match).

Où voir Barcelone vs. Real Sociedad de LaLiga Santander?

DirecTV Sports est le signal activé pour regarder le match de LaLiga Santander qui présentera à Barcelone des doutes sur le système qu’il utilisera pour affronter le leader. On s’attend à ce que Ronald Koeman répète la même chose à partir du week-end.

L’ajustement des pièces dans la zone d’attaque en dépendra. Et les options dont il dispose sont: Leo Messi, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Pedri, Trincao et Coutinho, auxquels Riqui Puig et Carles Aleña pourraient être ajoutés si l’entraîneur néerlandais décidait de parier sur deux intérieurs.

De son côté, la Real Sociedad cherche à porter un coup au Camp et le fera sans deux de ses principales références, Mikel Oyarzabal et David Silva, une fois de plus dehors, et contre une équipe catalane irrégulière qui n’a plus gratté un point à domicile depuis Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze.

L’équipe dirigée par l’entraîneur Imanol Alguacil subira également les pertes de son gardien Miguel Ángel Moyá et celle du centre Aritz Elustondo, cette dernière absence que le Real peut bien couvrir avec Zubeldia et Le Normand.

Quelle heure est Barcelona vs. Real Sociedad de LaLiga Santander?

Mexique – 14h00

Pérou – 15h00

Colombie – 15h00

Équateur – 15h00

Bolivie – 16h00

Venezuela – 16h00

Argentine – 17h00

Chili – 17h00

Paraguay – 17h00

Uruguay – 17h00

Brésil – 17h00

Espagne – 21h00

Barcelone vs. Real Sociedad: alignements possibles

Barcelone: ​​Ter Stegen; Sergiño Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Pedri, Coutinho; Messi, Griezmann et Braithwaite.

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Willian José et Januzaj.

Où Barcelone vs. Real Sociedad de LaLiga Santander?

