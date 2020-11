Mis à jour le 11/04/2020 à 10:21

Carlos Stein contre. Université de San Martin sont mesurés (LIVE | DIRECT | ONLINE) à la date 3 de la phase 2 du Ligue 1. Le match sera diffusé sur DIRECTV et débutera ce mercredi, à partir de 11 heures, au stade Miguel Grau. Les deux équipes, qui peinent à s’éloigner de la zone de relégation, doivent aujourd’hui plus que jamais en ajouter trois. Il suit également la minute par minute à travers www.depor.com

Les deux institutions coïncident dans le groupe A et dans la nécessité, au moins, d’atteindre le milieu de la table. Carlos Stein Il a commencé cette deuxième phase avec une victoire sur Cantolao, mais est ensuite tombé au Sporting Cristal. Sur la base de ces résultats, ils occupent aujourd’hui la 18e place avec 20 unités, au classement général.

Carlos Stein c. San Martín: alignements confirmés

Carlos Stein c. San Martín: minute par minute

Le «professeur» Juan Carlos Bazalar, face à cette réalité, a souligné que «tout est très égal sur la table. Aujourd’hui, la situation pour six équipes est compliquée. Mais nous faisons face à San Martín et nous devons gagner ».

Il a également évoqué le groupe de Santa Anita, un rival avec qui se joue une «finale». «San Martín vient à nous, qui est un rival direct. Si nous avons une performance en seconde période (contre le Sporting Cristal), nous avons de meilleures chances de sortir de la zone de relégation », a ajouté Bazalar.

La Université de San Martin, pour sa part, est tombé à Binacional lors de la dernière date et a ainsi perdu la séquence de cinq matchs sans défaite. Dans la marche accumulée en position 16 avec 24 unités. A propos du dernier revers, cela a été mentionné par l’attaquant Gaspar Gentile: «Je suis amer parce que nous avions soulevé et l’idée était d’ajouter. Je pense que nous avons eu plusieurs occasions et nous n’en avons pas profité. Mais j’ai aimé que l’équipe ait toujours essayé et qu’elle soit engagée ».

Sans aucun doute un duel clé pour maintenir la permanence. Carlos Stein cherchera la régularité et Université de San Martin, pour sa part, reprenez le chemin qu’il avait montré avant le match avec Binacional.

