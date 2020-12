Real Madrid Oui Séville ils jouent LIVE et LIVE: vérifiez les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE par date 12 de LaLiga Santander 2020 qui se jouera ce samedi 5 décembre au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Le match est prévu pour 4h15 de l’après-midi (heure locale) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV Sports et SKY Sports. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, est réservé par Zinedine Zidane pour le match clé de la Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach et ne se rend pas à Séville, une rencontre que Mariano Díaz perd également et pour laquelle Álvaro Odriozola revient après sa blessure.

Bien qu’il se soit remis de sa blessure aux ischio-jambiers subie le 17 novembre, Sergio Ramos ne forcera pas son retour et reste à Madrid. Il a été écarté par Zidane, qui ne force pas le retour du Serbe Luka Jovic, déjà guéri du coronavirus.

Real Madrid vs. Séville: horaires des matchs et chaînes

Espagne | 16:15 | Movistar LaLiga

Pérou | 10:15 | DirecTV Sports

Colombie | 10:15 | DirecTV Sports

Equateur | 10:15 | DirecTV Sports

Argentine | 12:15 | DirecTV Sports

Uruguay | 12:15 | DirecTV Sports

Chili | 12:15 | DirecTV Sports

Mexique | 9:15 | SKY Sports

En avant-première du match, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a assuré qu ‘”il ne s’était jamais” senti “intouchable” dans l’équipe blanche, ni à son stade de joueur ni maintenant en tant qu’entraîneur, et a assuré qu’il se sentait “fort” pour corriger la mauvaise situation de l’équipe en montrant une confiance aveugle en ses joueurs.

«Je n’ai jamais pensé que j’étais intouchable, ni en tant que joueur, ni en tant qu’entraîneur, ni en tant que personne. Chacun est là pour quelque chose et je vais le vivre jusqu’au dernier jour », a-t-il assuré lors d’une conférence de presse.

«J’ai traversé des moments difficiles dans le passé et cela a toujours été difficile. C’est maintenant le cas, mais je me sens fort en essayant de trouver des solutions. Mes joueurs vont me donner l’opportunité de le faire en signant un bon match contre un grand rival », a-t-il ajouté.

Lopetegui n’a pas confiance

L’entraîneur de Séville Il a insisté sur la «grande demande que l’équipe madrilène propose toujours», à laquelle les supporters de Séville s’opposeront «à l’illusion de concourir pour les trois points», bien que leur passé au Real Madrid n’influencera pas car il donne «la même importance à chaque rival». .

L’entraîneur du Gipuzkoan a rapporté que le gardien marocain Yassine Bono “a suivi une formation spécifique car il venait d’une pause importante” pour avoir passé le COVID-19, bien qu’il s’attende à ce qu’il joue car le Tchèque Tomas Vaclik, l’autre gardien de l’équipe, il a une blessure qui va le garder hors du terrain pendant un certain temps », sans toutefois vouloir préciser de quoi il s’agissait.

Séville récupérera également l’attaquant Carlos Fernández, qui a également été mis en quarantaine en raison du coronavirus, et le meneur de jeu Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’, qui “s’est entraîné normalement ces derniers jours” et “est récupéré” de problème musculaire qui a traîné ces dernières semaines.

