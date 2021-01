Il Barcelone il est déprimé financièrement et veut profiter de n’importe quelle situation pour économiser de l’argent. Bien que ce soit une ruse qui viole toute éthique professionnelle. Le dernier est que le club culé a l’intention de discuter de la “capacité” de Quique Setien dans son procès avec le coach qui réclame le règlement intégral de son contrat. Tout cela saute des heures après que le Cantabrique a dénoncé que l’entité catalane n’avait pas encore payé le montant correspondant.

Tel que rapporté par Cadena SER, Barcelone prévoit de discuter de la “capacité et de l’attitude” de Quique Setien dans le procès que les deux parties ont prévu et dans lequel l’entraîneur réclame le règlement intégral du contrat qu’il a signé en janvier dernier avec l’équipe culé. L’équipe culé soutiendra que l’entraîneur cantabrique a pris l’équipe de tête de la Ligue de Santander et a terminé deuxième et a terminé son mandat avec une humiliation historique contre le Bayern Munich à Lisbonne.

Ce sera l’argument auquel Barcelone s’accrochera pour ne pas payer un Setién qui, mardi soir, a de nouveau parlé de sa situation contractuelle avec Barcelone, indiquant clairement qu’ils ne lui ont pas payé le montant total de son règlement. “Le Barça ne m’a pas encore payé, nous attendons”a déclaré l’entraîneur de Culé qui a poursuivi Barcelone le 17 septembre pour les formes et la résiliation de son contrat. Malgré cela, l’équipe culé a pu signer, présenter et inscrire Ronald Koeman sans aucun problème.

pic.twitter.com/w65FQePdN5 – Quique Setien (@QSetien) 17 septembre 2020

En décembre dernier, Catalunya Radio a rapporté que Setién avait poursuivi le club pour rupture de contrat. L’entraîneur cantabrique demanderait au club culé le quatre millions d’euros bruts qui stipulait son contrat pour la saison 2020-21. Selon ces mêmes informations, bien que les avocats du technicien et le Barcelone Ils ont débloqué la résiliation du contrat et il y a eu une séparation du club, il n’y a pas eu d’accord sur les montants à recevoir pour régler l’année de son départ.

Avec cette dernière ruse, Barcelone chercherait à éviter de payer ce montant et pourrait parvenir à un accord cantabrique pour économiser quelques millions toujours nécessaires dans les caisses du club culé. De plus, il tentera à tout prix d’économiser le montant, faisant allusion au fait que l’entraîneur cantabrique n’en avait pas assez «Capacité» ou «attitude».