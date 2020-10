Mis à jour le 30/10/2020 à 09:11

L’attente est terminée et les fans de “Star Wars” ne pourraient être plus heureux car à partir de ce vendredi 30 octobre, le premier chapitre de la deuxième saison de “The Mandalorian” est désormais disponible sur Disney +, qui porte le titre de ” Le maréchal ».

Un détail qui a surpris tous les adeptes de la série est que ce nouvel épisode dure presque une heure, ce qui équivaudrait au double de ceux de la première saison, qui atteint environ 30 minutes environ, générique de fin inclus.

On sait qu’il y a huit chapitres qui composent cette deuxième saison et bien que ce premier ait été beaucoup plus long que d’habitude, probablement pour révéler des points clés dans le développement de l’intrigue, les sept autres durent entre 30 et 46 minutes.

Dans notre pays, vous ne pourrez pas profiter de la première de “The Mandalorian” et des fans de cette histoire Ils doivent attendre le 17 novembre, date à laquelle Disney + arrive en Amérique latine, pour pouvoir voir les épisodes sortis jusqu’à ce moment..

“The Mandalorian” met en vedette Pedro Pascal et présente les vedettes Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. Certains des directeurs de la nouvelle saison sont Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez.

Jon Favreau, showrunner de la série, est producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson, avec Karen Gilchrist en tant que co-productrice exécutive. La première saison complète de l’émission et les épisodes de la seconde seront disponibles à partir du 17 novembre sur Disney +.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Jon Favreau a partagé une vidéo du Baby Yoda qu’il a capturé sur le tournage du Mandalorien

Jon Favreau a partagé une vidéo du Baby Yoda qu’il a capturé sur le tournage du Mandalorien.