Mis à jour le 15/11/2020 à 18:24

J’arrive Disney + ou Disney Plus en Amérique latine. Avez-vous déjà payé? De nombreuses personnes se sont abonnées chaque année pour ne pas rater leurs émissions préférées, ainsi que des séries et des films d’animation, sur la nouvelle plateforme de streaming.

Cependant, chaque fois que vous finissez de regarder un type de contenu, dans le même style Netflix, à la fin, vous obtiendrez une recommandation ou ils couperont simplement le générique pour passer une série qui, peut-être, n’est pas à votre goût. Disney Plus.

REGARDEZ: Disney + a révélé les prix d’abonnement pour le Pérou et d’autres pays d’Amérique latine

C’est ainsi que vous attendez l’arrivée de Disney + Dans votre pays, vous devez suivre ces recommandations pour pouvoir éliminer le fameux «continuez à surveiller». Suivez ces étapes:

Vous devez d’abord aller à la vidéo ou à la série dans laquelle vous aimez voir. Après avoir terminé le chapitre, juste au moment où vous voyez le message “Continuer à regarder”, vous devez aller au dernier chapitre. De cette façon, vous pouvez éliminer le “Continuer à regarder” de Disney Plus. (Photo: Disney) Après cela, passez à la fin. Lorsque vous voyez à nouveau l’ordre de vos chapitres, le message «Continuez à regarder» disparaîtra de Disney + ou Disney Plus.

Comment Disney + sera-t-il vu?

Smart TV LG avec WebOS 3.0 ou version ultérieure Samsung Smart TV depuis 2016 Smartphones avec systèmes d’exploitation Android et iOS MacOS, PC Windows et tablettes Apple TV (4e génération et ultérieure) Chromebook Chromecast RokuPlayStation 4 (également disponible sur PS5) Xbox One (Également disponible sur les séries X et S) Vizio SmartCast TV

Voici les prix de Disney Plus en Amérique latine

