Mis à jour le 23/11/2020 à 03:13

Tu as déjà Disney Plus sur votre téléphone portable, ordinateur ou télévision? Des millions de personnes dans le monde veulent voir le contenu de la plate-forme de streaming. Bien que pour pouvoir visionner les films et les séries, il soit nécessaire de payer, nous allons aujourd’hui vous montrer une série d’étapes afin que vous puissiez avoir l’application gratuitement.

Quand télécharger Disney + depuis Google Play ou iOS Store, la plateforme ne vous proposera aucun pack spécial pour pouvoir profiter, à titre de test, de l’application. Eh bien maintenant, nous allons vous dire qu’il y a un truc et que vous devez le faire maintenant.

REGARDEZ: Disney + a révélé les prix d’abonnement pour le Pérou et d’autres pays d’Amérique latine

Abonnez-vous actuellement à Disney Plus Il en coûte 25,90 soles si vous voulez profiter d’un mois d’accès, mais vous pouvez également payer un total de 259,90 soles par an. Saviez-vous que vous pouvez essayer l’application pendant 7 jours?

L’astuce est assez simple et il n’est pas nécessaire de pirater ou d’utiliser des programmes qui peuvent endommager votre téléphone portable, encore moins de faux comptes. Vous n’aurez qu’à exécuter les opérations suivantes:

Vous devez d’abord entrer sur le site officiel de Disney PlusLà, deux options vous seront proposées: si vous souhaitez le forfait mensuel ou annuel, selon celui que vous choisissez, vous pouvez profiter de 7 jours gratuits. Seulement sur le Web est l’option disponible pour voir Disney Plus gratuitement pendant 7 jours. (Photo: Disney) Abonnez-vous et lorsque vous entrez votre carte de débit ou de crédit, rien ne vous sera facturé. Après cela, vous devrez télécharger Disney Plus sur votre téléphone portable. Une fois que cela est fait, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Et voilà, vous pourrez profiter de Disney Plus totalement gratuit pendant 7 jours Bien sûr, n’oubliez pas d’annuler votre inscription lorsque vous êtes déjà entré dans l’application Disney Plus, sinon, après la date limite, votre solde sera déduit.

COMMENT TÉLÉCHARGER DISNEY PLUS SUR MON TÉLÉPHONE PORTABLE

L’application Disney Plus pour tout appareil est disponible à partir du 17 novembre et peut être téléchargée à partir des magasins correspondants sur iOS, Android et d’autres plates-formes.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLI SUR iOS

Disney + prend en charge les appareils mobiles Apple suivants:

Apple iPhone / iPod Touch (compatible avec iOS 11.0 ou version ultérieure) Tablette Apple iPad (compatible avec iOS / iPadOS 11.0 ou version ultérieure)

QUELS TÉLÉVISEURS SONT COMPATIBLES AVEC DISNEY PLUS

L’application est disponible pour les appareils Android TV, les téléviseurs intelligents LG WebOS et les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.

APPAREILS TV ANDROID. Compatible avec Android TV sur une grande variété de téléviseurs et de décodeurs. Les utilisateurs peuvent installer Disney + à partir du Google Play Store et sur des téléviseurs intelligents tels que Sharp AQUOS et Sony Bravia. L’application est également compatible avec les décodeurs qui utilisent Android TV, tels que NVIDIA SHIELD TV et Mi Box.SMART TVS LG. Pour profiter de Disney + sur un téléviseur LG (avec WebOS 3.0 et supérieur), visitez le LG Content Store et téléchargez l’application.

VIDÉO RECOMMANDÉE

En savoir plus sur les prix Disney Plus en Amérique latine

Voici les prix de la plateforme Disney Plus pour l’Amérique latine

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE