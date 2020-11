Mis à jour le 29/11/2020 à 22:38

Voulez-vous avoir Disney Plus maintenant, mais votre téléviseur n’est pas pris en charge? Ici, nous avons la solution. Bien que l’application ait déjà atterri en Amérique latine, certaines personnes, malgré leur abonnement, ne peuvent toujours pas voir le contenu de la nouvelle plateforme de streaming.

Cela arrive souvent parce que votre téléviseur n’est pas compatible ou n’a tout simplement pas les exigences de base pour ouvrir Disney Plus. Qu’est-ce que je peux faire? Ici, nous vous recommanderons quelques étapes.

REGARDEZ: Pourquoi Disney Plus ne fonctionne pas sur votre téléviseur: découvrez comment y remédier

Vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau téléviseur qui s’adapte à l’application de streaming. Au contraire, vous devez utiliser l’un de ces appareils que nous avons mentionnés.

EXIGENCES POUR DISNEY POUR FONCTIONNER SUR VOTRE TÉLÉVISEUR

Android TV: Disney Plus est compatible avec un téléviseur doté de la version 5.0 du système d’exploitation Android.LG WebOS: Pour avoir le service Disney Plus sur un téléviseur LG, vous devez avoir entre WebOS 3.0 ou supérieur.Samsung Tizen: Disney Plus prend en charge les téléviseurs Samsung antérieurs à 2016 ou ultérieurs (compatibles avec la vidéo HD) à l’aide du système d’exploitation Tizen. De cette façon, vous pouvez avoir Google Plus sur votre téléviseur non pris en charge à l’aide d’un Google Chromecast. (Photo: Google)

Si vous ne possédez pas de téléviseurs de ce type, vous pouvez utiliser Google Chromecast ou un Roku pour rendre votre téléviseur compatible avec Disney Plus. De cette façon, vous pouvez envoyer du contenu de l’application pour smartphone vers votre téléviseur.

N’oubliez pas que votre téléviseur doit avoir une entrée HDMI, puisque les appareils dont nous avons parlé ont ce type de connectivité, ainsi qu’une prise à proximité pour éviter de le débrancher.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Sachez combien coûte Disney Plus en Amérique latine

Voici les prix de la plateforme Disney Plus pour l’Amérique latine

EN SAVOIR PLUS SUR DISNEY PLUS