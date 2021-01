Mis à jour le 23/01/2021 à 16h42

Quel est le erreur 39 dans Disney Plus? Que faites-vous si cela apparaît sur mon téléphone portable? Sans aucun doute, ce type d’inconvénient est celui qui est le plus affiché dans l’application Mickey Mouse. Comment résoudre ce problème? Que dois-je faire? Mon téléphone portable n’est pas compatible?

Si à chaque fois que vous entrez Disney + vous avez ce type de message, car nous allons vous apprendre ici comment éliminer ces types de problèmes afin qu’ils n’affectent pas le visionnage de vos séries ou films à l’avenir.

L’erreur 39 dit ce qui suit: «La vidéo que vous essayez de visionner ne peut pas être visionnée pour le moment. Cela peut être dû à un manque de droits ou à un autre problème avec Disney + “

À d’autres moments, la même erreur indique «Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas lire la vidéo demandée. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l’assistance technique Disney + “.

COMMENT RÉPARER L’ERREUR DISNEY PLUS 39

Vous devez d’abord vérifier si vous avez un VPN actif. N’oubliez pas que le VPN vous permet de modifier la géolocalisation de votre réseau, ce qui peut, s’il est activé sur un appareil de votre maison, vous devrez le désactiver. Ensuite, rouvrez Disney Plus. Souvent, l’erreur 39 est due au fait que vous êtes connecté à un réseau VPN. (Photo: Disney Plus) Un autre problème pour lequel l’erreur 39 apparaît est que vous êtes ouverture de Disney Plus sur plusieurs appareils. Si un membre de votre famille regarde Disney + à la télévision ou sur un autre terminal, cette erreur peut être récurrente. Déconnectez-vous simplement de tous les smartphones. Une solution serait également, si vous obtenez l’erreur 39 sur le téléviseur, c’est commutateur port HDMI au cas où vous auriez connecté une console ou un Chromecast pour transmettre. De cette façon, vous ne présenterez plus jamais de problèmes.