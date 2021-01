Mis à jour le 01/01/2021 à 18h26

Êtes-vous fan de Disney Plus? Eh bien, il a conquis le cœur de plusieurs personnes dans le monde. Si 2020 vient d’arriver en Amérique latine, il y en a plusieurs qui se sont abonnés pour accéder au contenu classique et nouveau de la plateforme Mickey Mouse.

Cependant, si vous faites partie des personnes qui ont payé pendant un mois ou un an, il existe certaines limites pour pouvoir afficher tout votre contenu. Savez-vous combien le téléchargement des chapitres de votre série ou de vos films depuis Disney Plus Sur votre téléphone portable?

Bien que beaucoup n’aient aucune idée de cela, sachez que si votre smartphone a une très petite limite d’espace, telle que 32 Go, c’est ce que vous devez prendre en compte immédiatement.

Il est à noter que vous ne pouvez télécharger que des films et des séries à partir de Disney Plus Si vous êtes abonné, sinon vous ne pourrez même pas accéder au contenu de l’application.

COMBIEN DE TÉLÉCHARGEMENTS DES FILMS ET SÉRIES DISNEY PLUS PESENT

Selon le web xatakamovil indique qu’il existe un certain nombre de poids différents en termes de longueur d’une série ou d’un film Disney Plus. Pour cela nous vous laissons ce tableau:

CHAPITRE SÉRIE COURTE: 788 Mo maximum ou 163 Mo minimumCHAPITRE SÉRIE MODERNE COURT: 728 Mo maximum ou 141 Mo minimumCHAPITRE DE LA SÉRIE LONGUE: 1,5 Go maximum ou 315 Mo minimumCHAPITRE LONG SÉRIE MODERNE: 1,1 Go maximum ou 220 Mo minimumDOCUMENTAIRE COURT MODERNE: 1,54 Go maximum ou 330 Mo minimum De cette façon, vous pourrez savoir combien pèsent les chapitres de votre série et de vos films Disney Plus. (Photo: Disney +) DOCUMENTAIRE LONG MODERNE: 2,6 Go maximum ou 355 Mo minimumFILM 1.30H (ENVIRON): 3,4 Go maximum ou 703 Mo minimumFILM MODERNE 1.30H (ENVIRON): 3,4 Go maximum ou 698 Mo minimumFILM DE PLUS DE 2H: 3,3 Go maximum ou 0,98 Go minimumFILM SUR 2H MODERNE: 5,1 Go maximum ou 1,1 Go minimum