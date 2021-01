Mis à jour le 23/01/2021 13h51

Avez-vous trop de problèmes avec l’erreur 83 dans Disney Plus? Beaucoup de gens apprécient les classiques, entre les films et les séries, que possède l’application. Bien qu’un grand nombre d’utilisateurs aient payé pour accéder à un forfait annuel, certains ont un problème récurrent dans l’application.

Vous est-il arrivé que lorsque vous commencez Disney + vous informe qu’une erreur s’est produite ou que vous ne pouvez pas synchroniser votre compte? Il convient de noter qu’il s’agit d’une erreur fréquente et qu’il existe plusieurs solutions pour que l’application puisse fonctionner normalement sur votre appareil mobile.

N’oubliez pas que vous ne devez pas télécharger d’applications tierces, et encore moins utiliser des comptes faux ou inconnus afin d’avoir tous les programmes originaux de la marque Mickey Mouse.

Mettons-nous au travail pour corriger l ‘”erreur 83″ ennuyeuse dans Disney Plus. N’oubliez pas que cela ne peut être fait qu’à partir du téléphone portable, vous ne pourrez pas exécuter les étapes sur le téléviseur ou sur l’ordinateur.

Avez-vous Disney Plus sur votre téléphone portable? Sachez combien pèsent les films et les séries si vous les téléchargez. (Photo: Disney +)

COMMENT RÉPARER L’ERREUR DISNEY PLUS 83

La première chose que vous pouvez faire est de réessayer après quelques secondes. Si votre appareil vous lance la fameuse «erreur 83», essayez de vous reconnecter dans deux minutes car parfois les serveurs sont occupés et ont tendance à mettre du temps à se reconnecter. Vérifiez que l’application ne s’est pas plantée dans le monde entier. Pour voir si Disney Plus ne fonctionne pas dans le monde entier, il est nécessaire de consulter Down Detector pour certifier si le problème est mondial ou uniquement dans votre terminal.Si aucun d’eux ne fonctionne, il ne vous reste plus qu’à télécharger l’application Informations DRM depuis Google Play. Une fois que vous l’avez, ouvrez-le et vérifiez la section Niveau de sécurité. Si vous voyez L1 à côté, cela signifie qu’il ne s’agit que d’un problème de connexion. Dans le cas où L2, L3 ou un autre numéro apparaîtrait, vous devez tenir compte du fait que votre téléphone portable n’est pas compatible avec Disney Plus.