Princesses Disney Ils font partie de la culture pop et sont des personnages très populaires et aimés des petits et des grands. L’histoire de chacun d’entre eux a été portée sur grand écran, devenant un succès au box-office mondial. Il y a une particularité dans chaque film d’animation: l’absence de figure maternelle et la raison en est liée au vrai Walt Disney.

Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle et la Bête et La Petite Sirène sont sur la liste de Films d’animation Disney dans laquelle les mères des personnages principaux n’apparaissent pas. Dans le cas de Cendrillon et Blanche-Neige, les mères absentes sont remplacées par des belles-mères maléfiques, un autre trope de conte de fées classique. Pendant ce temps, dans La Belle et la Bête et la Petite Sirène, les mères sont tout simplement portées disparues.

Les mères sont absentes de la vie de la plupart Princesses Disney Et, comme le célèbre producteur Don Hahn l’a révélé dans une interview accordée à Glamour en 2014, il y a une raison: l’absence d’une figure maternelle peut également avoir été influencée par la mort de la mère. Walt Disney dans un tragique accident.

Il y a Films de Disney qui éliminent les influences maternelles présentes dans les histoires originales afin que les personnages affrontent le conflit plus rapidement. Dans La Petite Sirène de Disney, un personnage de la grand-mère est retiré de l’histoire originale de Hans Christian Andersen. Au lieu de cela, Ariel vit avec un père éloigné, coupé du soutien familial et coupé de la sagesse et de l’expérience maternelles.

Parce que les films ne durent que 80 à 90 minutes, tuer les parents est un moyen rapide et facile de permettre aux personnages de grandir. La tendance s’est poursuivie avec des films nouveaux et originaux de Disney comme Congelé, où Anna et Elsa Ils font face à une augmentation rapide de la responsabilité après la mort de leurs parents dans un naufrage.

Les films sont souvent le reflet des propres expériences du cinéaste Walter Elias Disney et, comme Hahn l’a commenté à Glamour, la mère du cinéaste est décédée au début des années 40 après avoir emménagé dans une maison que Walt a achetée pour elle et son père. Hahn a théorisé que Walt avait peut-être été hanté par l’idée qu’il avait contribué à la mort de sa mère.

«Il a fait venir les gars du studio et réparer le four, mais lorsque sa mère et son père ont emménagé, le four a fui et sa mère est morte», a déclaré Hahn. “Pour moi, cela humanise Walt. Il en a été dévasté, comme n’importe qui”, a déclaré Hahn à Glamour.

