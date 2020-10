“Les garçons” Il a tout ce qu’un fan de super-héros de bande dessinée recherche: des personnages intéressants, un tracé rapide sans trop d’interruptions inutiles et un cadre aussi unique que familier. Preuve en est qu’il est rapidement devenu un succès. Cela dit, il y a un membre en particulier de The Seven qui mérite d’être examiné de plus près: la reine Maeve.

Légèrement, le reine maeve Elle pourrait être comparée à une version blasée et alcoolisée de Wonder Woman, mais il y a en fait plus dans son personnage que la plupart des gens ne savent même pas. Compte tenu de ce qui précède, voici dix choses sur le personnage joué par Dominique McElligott dans “Les garçons”.

DIX CHOSES QUE VOUS NE SAVIEZ PAS SUR LA REINE MAEVE

10. L’actrice qui joue la reine Maeve en irlandais

Étant donné que tous les membres de The Seven sont censés être essentiellement américains, il est quelque peu surprenant que la plupart des acteurs qui les jouent ne le soient pas.

Deux bons exemples de ceci sont Homelander et Queen Maeve; le premier est joué par Antony Starr, néo-zélandais. Pendant ce temps, l’Irlandais Dominique McElligott joue le rôle de Maeve.

L’Irlandais Dominique McElligott joue le rôle de Maeve (Photo: Amazon Prime Video)

9. Sa tenue et celle d’Erin Moriarty (Starlight) étaient assez inconfortables

Puisque “The Boys” était essentiellement destiné à être une parodie de la culture des super-héros, il fallait s’attendre à ce que la tenue féminine des super-héros soit un costume incroyablement maladroit.

Erin Moriarty, qui joue le rôle de Starlight, a témoigné à quel point le costume était si serré sur sa poitrine qu’il semblait qu’elle ne pouvait même pas sentir ses organes. Pendant ce temps, le corset que portait Dominique McElligott était si serré qu’il était presque impossible de se pencher.

8. Dominique McElligott a teint ses cheveux pour jouer la reine Maeve

Une autre chose à garder à l’esprit à propos de Dominique McElligott est le fait qu’elle est en fait blonde dans la vraie vie. Cependant, les showrunners voulaient que la reine Maeve ait une couleur de cheveux différente de celle de Starlight.

Dominique McElligott a donc dû se teindre les cheveux en brun rougeâtre pour jouer le rôle.

7. Queen Maeve est blonde dans les bandes dessinées

Starlight et Queen Maeve sont toutes deux blondes dans les bandes dessinées, c’est donc assez étrange que Dominique McElligott ait dû se teindre les cheveux.

Peut-être que les showrunners ne voulaient vraiment pas que les deux versions féminines de The Seven soient complètement identiques.

La reine Maeve est blonde dans les bandes dessinées (Photo: Amazon Prime Video)

6. Dans les bandes dessinées, elle et Starlight pouvaient voler

Un autre point commun que partagent Starlight et Queen Maeve dans les bandes dessinées est le fait qu’ils pouvaient aussi voler! Cependant, dans la série, ces pouvoirs de vol étaient limités au seul Homelander.

Après tout, la scène déchirante où Homelander laisse le vol s’écraser aurait pu être un peu atténuée si la reine Maeve avait pu voler.

5. Il s’est moqué de l’intimidation de Starlight dans les bandes dessinées

Dans la série, Queen Maeve rassure en fait Starlight lorsqu’elle essaie de se ressaisir dans la salle de bain après avoir été harcelée par The Deep. Ce geste mignon a été supprimé dans les bandes dessinées, où Starlight décide de rencontrer son idole après avoir fait face à ce harcèlement, pour être moqué et réprimandé par la reine Maeve.

Cette scène est encore aggravée par le fait que l’ampleur de l’intimidation à laquelle Starlight a été confrontée était encore pire: au lieu de The Deep, les bandes dessinées l’ont vue forcée par Homelander, A-Train et Black Noir à satisfaire ses besoins malsains.

4. À un moment donné, il avait les mêmes idéaux naïfs que Starlight

Ce moment décent mis à part, Queen Maeve finit par être quelque peu impoli envers Starlight pour la plupart, mais cela révèle en fait quelque chose d’intéressant à propos du personnage.

Il fut un temps où la reine Maeve avait ces idées naïves sur la façon dont les super-héros étaient censés se comporter. Cela avant The Seven, et Homelander en particulier, lui fit réaliser à quel point c’était une imposture.

La reine Maeve finit par être quelque peu impolie envers Starlight pour la plupart, mais elle révèle en fait quelque chose d’intéressant à propos du personnage (Photo: Amazon Prime Video)

3. Starlight est la raison pour laquelle Maeve surmonte son attitude cynique

Alors que Maeve pourrait initialement mépriser Starlight pour sa naïveté, il n’en reste pas moins que ce dernier n’a jamais choisi de prendre les coups et ce qui lui arrivait. Au lieu de cela, il a riposté et a fait de son mieux pour démanteler le mauvais fonctionnement des Sept de l’intérieur.

Regarder le zèle de cette jeune femme a permis à la reine Maeve de finalement surmonter sa nature cynique, de se rendre compte que les choses pouvaient changer et d’être activement impliquée dans le renouvellement du fonctionnement des Seven.

2. Le père de la reine Maeve lui a injecté du composé V pour gagner de l’argent grâce à elle

Il semble qu’aucun super-héros n’ait eu une éducation appropriée dans “The Boys”, car ils ont été injectés avec Compound V après tout à leur insu.

La reine Maeve n’a pas fait exception, car son père lui a injecté du composé V pour qu’elle puisse obtenir un score plus élevé dans différents concours. L’argent qu’il gagnait de la ferme de sa fille a alimenté son habitude de jouer.

1. Il s’est blessé au bras au début de sa carrière en sauvant un autobus scolaire

La reine Maeve peut sembler être l’un des membres les plus forts de The Seven, mais il y a eu un moment au début de sa carrière où elle était en fait quelque peu vulnérable et pouvait se blesser.

Une fois, au début, il a dû sauver un autobus scolaire en fuite. Il a réussi à le faire au prix d’avoir des dommages à son bras pour toujours.

La reine Maeve peut sembler être l’un des membres les plus forts de The Seven, mais il y a eu un moment au début de sa carrière où elle était en fait quelque peu vulnérable (Photo: Amazon Prime Video)

