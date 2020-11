Le match des champions du PSG contre Leipzig a débuté de manière tordue dès le début, et non à cause de ce qui s’est passé sur le terrain. Dans l’aperçu de la réunion plusieurs joueurs du club parisien étaient enfermés dans l’ascenseur de l’hôtel de concentration en Allemagne. Plus précisément, il y avait 10 footballeurs qui ils ont été piégés dans l’ascenseur pendant 50 minutes jusqu’à ce que les pompiers arrivent pour les secourir et ils ont pu sortir de là.

Les footballeurs en question étaient Kimpembe, Paredes, Di María, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Moise Kean, Dagba et Atil, qui ont été tagués sur l’histoire Instagram de Kurzawa. Les images sur le côté gauche sont devenues virales et bien qu’il les retire plus tard du réseau social, la nouvelle avait déjà transcendé et était dans tous les médias français.

Six d’entre eux, dont Kurzawa, partiraient comme partants à la fin du match qui a affronté Leipzig en terres allemandes. La vérité est que l’accident n’était pas du tout bon. Malgré le fait que Di María dépasserait celui de Tuchel à la sixième minute du match, les Allemands finiraient par tourner le tableau de bord pour finir par gagner 2-1 et mettre le PSG sur les cordes en Ligue des champions en ajoutant deux défaites. en trois matchs.

Pour aggraver les choses, ils ont terminé le match avec neuf joueurs en raison des expulsions de Gueye et Kimpembe, dont deux étaient enfermés dans l’ascenseur peu avant le match. Les pertes de Neymar et Mbappé étaient une très grosse dalle pour le champion de France. Leurs deux stars sont restées à Paris alors qu’elles ne pouvaient pas jouer ce match, bien que le Brésilien et le Français se souviennent de leurs coéquipiers pendant que Kurzawa diffusait le lockdown.