Les deux premiers joueurs du monde, le Serbe Novak Djokovic et l’Espagnol Rafael Nadal, sont les principales revendications de la Coupe ATP 2021, un tournoi par équipe auquel aspirent douze pays, qui se jouera à Melbourne du 1er au 5 février.

La Serbie a été championne l’année dernière après avoir battu l’Espagne en finale dans un duel qui comprenait la confrontation entre Djokovic et Nadal. L’équipe des Balkans défend le titre avec un quatuor complété par Dusan Lajovic, Filip Krajinovic et Nikola Cacic, tandis que l’Espagne assiste avec Roberto Bautista, Marcel Granollers et Pablo Carreño ainsi que Nadal.

Les raquettes principales du circuit font partie de l’affiche du concours. Dominik Thiem est le leader de l’Autriche, Daniil Medvedev de Russie, Alexander Zverev d’Alemaia et Stefanos Tsitsipas de Grèce. Diego Schwartzman dirige l’équipe argentine complété par Guido Pella, Horacio Zeballos et Máximo González.

Les douze équipes aspirant au succès à la Coupe ATP sont la Serbie, l’Espagne, l’Argentine, l’Italie, l’Autriche, le Japon, la Russie, la France, la Grèce, le Canada, l’Australie et l’Allemagne. La désignation des participants est faite en fonction de la classification ATP individuelle de chaque pays. L’Australie participe en tant qu’hôte.

Le directeur général de l’ATP Cup, Ross Hutchins, a souligné que jouer en équipe et défendre son pays “est un privilège rare dans le tennis qui fait ressortir le meilleur des joueurs. C’est ce qui ressortait de l’édition de l’année dernière, le premier. Avec super matchs et bonne ambiance“.

De son côté, le directeur des opérations de la Fédération australienne de tennis, qui organise le tournoi, a souligné que l’année dernière le cours avait été inauguré avec “l’ATP Cup qui a été un grand succès pour les joueurs et les supporters. Nous sommes impatients et pleins d’espoir. dans cette deuxième édition. Les joueurs ont hâte de progresser et représentent à nouveau leurs pays. C’est un format qui montre la passion des joueurs et nous attendons avec impatience un tennis spectaculaire », a-t-il conclu.

L’édition 2021 de l’ATP Cup se déroulera au Melbourne Park, théâtre de l’Open d’Australie. Le tirage au sort est prévu le 20 janvier. Les douze équipes seront divisées en quatre groupes de trois pour la phase de groupes et les quatre vainqueurs disputeront les demi-finales.