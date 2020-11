Dmitrovic, à Huesca-Eibar. .

Huesca a raté les nombreuses opportunités qu’ils ont eues lors de leur confrontation avec Eibar, qu’ils ont soutenue les arrêts de son gardien, Marko Dmitrovic et continue sans connaître la victoire, ce qui aggrave sa situation, dans la zone de relégation, au classement.

L’équipe de José Luis Mendilibar, qui a ajouté deux victoires et un nul en quatre matchs à l’extérieur, a également profité des problèmes de l’équipe Alto-Aragonaise pour marquer un point dans un match où le grand protagoniste était leur gardien de but, qui a sauvé son équipe d’une défaite claire avec leurs arrêts car les habitants avaient de nombreuses occasions de gagner.

L’équipe “Michel” de Miguel Angel Sánchez manquait d’efficacité, ce que son rival avait, soutenu par une performance stellaire de son gardien, il a pu marquer avec juste quelques chances.

Les deux équipes ont joué une première mi-temps avec le scénario attendu, une Huesca dominante portant le poids du match et possédant le ballon et un Eibar attendant de voler et d’aller vite contre lui.

Le plan fonctionnait mieux pour les habitants au début puisque les arrivées sur l’objectif d’Eibar étaient presque constantes tester la solidité du but serbe Marko Dmitrovic, qui est devenu le grand protagoniste avec ses arrêts providentiels.

L’équipe aragonaise a atteint la zone rivale avec une certaine facilité, surtout dans le couloir de gauche avec le côté Javi Galán et mettre des centres très dangereux qui ont fait souffrir la défense de l’armera.

Les chances accumulées pour les hommes de Miguel Ángel Sánchez “Michel”, même avec un but refusé, avec des tirs serrés et avec surtout trois très clair avec Dmitrovic comme grand sauveur etn minutes 26, 32 et 36.

Dans ce dernier, l’objectif fait deux arrêts presque à bout portant tirés par “Sandro” Ramírez et Mikel Rico, de sorte que dans la troisième tentative, c’est Paulo Oliveira qui a sauvé un nouveau tir de Mikel Rico sous les bâtons.

L’équipe Alto Aragonese a regardé de plus en plus près du but mais deux minutes après cette triple chance, et la seule option claire pour leur rival, Eibar a pris la tête dans un corner dans lequel les deux centres en visite étaient les protagonistes, Paulo Oliveira prolongeant un spur ball et l’Argentin Esteban Burgos décrochant le but.

Les choses se sont compliquées pour les propriétaires du terrain quand peu de temps après leur retour des vestiaires l’arbitre a signalé un penalty à Paulo Oliveira cela, après avoir été examiné dans le VAR, a été annulé, donnant une pause aux habitants.

L’équipe de Michel, contrairement à la première période, n’a pas trouvé le chemin du Pays basque dans les premières minutes et n’a guère dérangé le but étranger. Le jeu rapide et fluide de la première période avait disparu et Eibar n’a pas souffert et a également empêché la Huesca d’avoir le ballon en leur pouvoir.

Cependant, après une demi-heure, il est revenu pour produire avec clarté et après deux en-tête de Rafa Mir et Borja García qui sont sortis léchant le poteau, le premier coup dans une autre tête coupée à la 67e minute rétablissant l’égalité sur le tableau de bord qui finalement il est resté parce que ni l’un ni l’autre n’a pu recréer le danger.– Fiche technique:

1 – Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Insua, Siovas, Javi Galán; Borja García (Juan Carlos, m 79), Mosquera (Doumbia, m 92), Mikel Rico (Nwakali, m 92); Rafa Mir, Sandro (Ontiveros, min.79) et Ferreiro (Sergio Gómez, m.82).

1 – Eibar: Dmtrovic; Pozo, Oliveira, Burgos (Bigas, m 74), Arbilla; Edu Expósito, Sergio Alvarez; Kevin Rodrigues (Muto, m 65), Inui, Bryan Gil (Pedro León, m 86); et Kike García (Diop, m 74).

Buts: 0-1. m.38. Burgos; 1-1. m.67. Rafa Mir.

Arbitre: Melero López (Comité andalou). Il a mis en garde la Doumbia locale et le visiteur Insua avec un carton jaune.

Incidents: match correspondant à la neuvième journée de championnat disputé au stade El Alcoraz de Huesca à huis clos.