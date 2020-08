Doc Rivers avait un message simple pour les joueurs de la NBA

«Votre talent est votre pouvoir», a-t-il déclaré dans la salle remplie de stars et d’entraîneurs lors de leur réunion à trois mains mercredi. Il a exhorté toutes les parties concernées à utiliser ce pouvoir pour promouvoir un changement significatif.

La déclaration poignante a résonné auprès de nombreux participants, après une journée émouvante au cours de laquelle des joueurs se sont lancés dans une grève imprévue pour protester contre l’injustice raciale aux États-Unis.

Rivers est apparu comme une voix de sagesse, de douleur et de chagrin plus tôt dans la semaine lorsqu’il a parlé de la fusillade de Jacob Clark et de ce que cela signifiait pour les hommes noirs à la fois dans la NBA et en dehors.

«C’est étonnant pour moi de savoir pourquoi nous continuons à aimer ce pays et que ce pays ne nous aime pas en retour», a-t-il déclaré mardi soir.

Un jour plus tard, les Milwaukee Bucks ont choisi de ne pas prendre la parole pour leur match 5 contre le Magic d’Orlando.

Cette décision a servi d’étincelle à tous les matchs prévus mercredi et jeudi pour finalement être reportés.

Tard mercredi soir, dans une salle remplie de joueurs déchirés entre jouer le reste des séries éliminatoires de la NBA et annuler le tout, Rivers a servi de voix de calme et de raison. Lui et son ancienne star, Chris Paul, ont tous deux exhorté les joueurs à penser à des mesures significatives et substantielles qui pourraient être promues pour résoudre les problèmes qui les pesaient depuis la fusillade de Blake.

Selon des sources, Doc Rivers a dit aux joueurs que vous dirigez est votre talent et que les gars devraient rester et jouer. – Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 27 août 2020

Mais Rivers ne s’est pas contenté de parler – il a écouté aussi. Lorsque Patrick Beverley a suggéré que les joueurs pourraient être mal à l’aise d’exprimer le désir d’annuler la saison avec des entraîneurs dans la salle, Rivers a conduit les entraîneurs à sortir.

Jeudi matin, les joueurs se sont de nouveau rencontrés et ont décidé de jouer le reste de la saison NBA. Il est difficile d’imaginer que cela se produise sans le soutien constant de Rivers tout au long de ce processus.

Doc Rivers sera la clé de ce qui se passera ensuite

Cela a été une période de 24 heures émouvante pour les joueurs et les entraîneurs. Ils ont décidé de reprendre la saison NBA avec quelques changements notables, mais il reste à voir ce que cela impliquera réellement.

Les joueurs et les entraîneurs se sont exprimés sur les questions de justice sociale pendant tout ce temps. La NBA s’était déjà engagée à les soutenir. Qu’est-ce qui sera différent lorsque l’action reprendra? Cela n’est pas clair à ce stade.

Tout le monde prendra probablement les prochaines étapes avec prudence. Le commissaire Adam Silver n’a pas dit grand-chose tout au long de ce processus, et il est peu probable que cela change. Il se tournera vers les plus grands noms de la ligue pour montrer la voie.

LeBron James, Rivers et bien d’autres ont été très bruyants sur le sujet des relations raciales en Amérique, et cela continuera.

Toutes les parties concernées essaieront de rassembler les morceaux cassés et de passer à autre chose. Mais les prochains jours seront révélateurs. Une trêve très délicate a été établie et elle pourrait se rompre à tout moment.

Le leadership de Rivers était essentiel pour sauver la saison NBA, et il restera essentiel pour garantir que les choses ne s’effondrent pas à l’avenir.

