L’entraîneur des Clippers, Doc Rivers, a ajouté mercredi sa voix à un chœur sans cesse croissant de joueurs et d’entraîneurs de la NBA dénonçant la brutalité policière aux États-Unis.

Après la victoire de 154-111 de son équipe contre les Mavericks pour grimper 3-2 dans la série du premier tour, Rivers a profité de sa conférence de presse d’après-match pour appeler non seulement à la fin de la brutalité policière, mais aussi à un changement dans la formation de la police. et la fin des syndicats de la police. Il a ajouté qu’il ne voulait pas démanteler la police – seulement pour que les agents protègent les communautés noires “comme ils protègent tout le monde”.

Voici la déclaration d’après-match de Rivers dans son intégralité (sur deux vidéos):

«C’est incroyable pour moi pourquoi nous continuons à aimer ce pays et ce pays ne nous aime pas en retour.» Doc Rivers livre un message émouvant sur la fusillade policière de Jacob Blake. pic.twitter.com/A0T26OfsDG – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 26 août 2020

Doc Rivers avec une émotion brute et un cri de foudre pour la justice: “Tout ce que vous entendez, c’est Donald Trump et tous parler de peur. Nous sommes ceux qui se font tuer. C’est nous qui nous faisons tirer dessus … C’est incroyable, nous continuons aimer ce pays, et ce pays ne nous aime pas en retour. ” pic.twitter.com/19dHu9UlZ5 – Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 26 août 2020

La déclaration de Rivers intervient après la fusillade dimanche de Jacob Blake, un homme noir dont la vidéo montre a été abattu sept fois dans le dos par la police à Kenosha, Wisc., Alors qu’il tentait de pénétrer dans son SUV. Ses trois enfants, âgés de 3, 5 et 8 ans, étaient dans la voiture lorsqu’il a été abattu. Selon l’avocat de sa famille, Blake est maintenant paralysé de la taille aux pieds.

Rivers a également parlé spécifiquement de Blake, affirmant que les citoyens noirs ne devraient pas être les seuls indignés par sa fusillade par la police.

“Je ne voulais pas en parler avant le match, parce que c’est tellement difficile, comme, de continuer à la regarder. Cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, vous n’avez pas besoin d’être Noir pour être indigné”, a déclaré Rivers. . “Vous devez être américain et indigné.”

Rivers a rejoint plusieurs joueurs et entraîneurs pour s’exprimer sur la question de la brutalité policière après la fusillade de Blake. La star du Thunder Chris Paul a appelé ses collègues athlètes professionnels à s’inscrire pour voter; Fred VanFleet des Raptors a parlé de la lutte émotionnelle que les joueurs ont vécue après la fusillade de Blake; LeBron James a répondu en disant: “Les Noirs d’Amérique ont peur”. Le propre joueur de Rivers, Paul George, s’est exprimé sur la question après le cinquième match de mardi, affirmant qu’il espérait du changement parce que “l’espoir est tout ce que nous avons”.

L’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle a fait écho à ces sentiments, qualifiant le tir de Blake de “un autre horrible coup de poing.”

“C’est une situation absolument horrible et horrible”, a déclaré Carlisle avant le match de mardi. “C’est juste l’impensable, mais ces choses se sont produites trop souvent, et elles continuent de se produire, et c’est pourquoi nous parlons tant de justice raciale ici.”

Rivers a également adressé une réprimande cinglante aux républicains – qui se sont réunis cette semaine à la Convention nationale républicaine à Charlotte, en Caroline du Nord – pour avoir parlé de la peur en cette année électorale.

“Et comment les républicains osent parler de peur?” Dit Rivers. “Nous sommes ceux qui ont besoin d’avoir peur. C’est nous qui devons parler à tous les enfants noirs. Quel père blanc doit parler à son fils de la prudence si vous vous faites arrêter?”

“C’est juste ridicule. Et ça continue. Il n’y a pas d’accusation. Breonna Taylor, pas d’accusation. Rien. Tout ce que nous demandons, c’est que vous respectiez la Constitution. C’est tout ce que nous demandons. Pour tout le monde. Pour tout le monde.”