Doc Rivers a salué Kawhi Leonard après que la star des Clippers ait aidé à mener l’équipe au deuxième tour des séries éliminatoires de la NBA.

Leonard a réalisé un double doublé alors que les Clippers battaient les Mavericks de Dallas 111-97 pour sceller une victoire de 4-2 en série au premier tour de la Conférence Ouest dimanche.

Double champion après avoir guidé les Raptors vers leur premier titre la saison dernière, Leonard a terminé avec 33 points et 14 rebonds dans le sixième match au Walt Disney World Resort.

NBA BRACKET: Programme TV mis à jour, scores, résultats

L’entraîneur des Clippers Rivers a fait l’éloge du double MVP de la finale après ses exploits dans la série contre les Mavericks.

“Kawhi a été phénoménal tout au long de cette série”, a déclaré Rivers aux journalistes. “Je pensais qu’il était dominant, puis PG (Paul George) l’a beaucoup repris après les deux premiers matchs.

“Mais il y a tellement d’autres petites choses que les gars – je pensais que Marcus [Morris] tout au long n’était pas seulement un bon joueur mais il était un instigateur. [Ivica] Zubac a eu les séries éliminatoires de sa vie. [Landry] Shamet et Reggie [Jackson] fait de grands coups. J’aimais à quoi nous ressemblions de cette façon; que d’autres gars ont contribué. “

Leonard a eu son cinquième match consécutif avec plus de 30 points pour les Clippers, qui affronteront le Jazz ou les Nuggets au prochain tour.

Il a également enregistré sept passes et cinq interceptions alors que les Clippers éliminaient Luka Doncic et les Mavericks, et il est devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise à inscrire au moins 30 points et cinq interceptions lors d’un affrontement en séries éliminatoires.

PLUS: Morris expulsé pour avoir commis Flagrant 2 contre Doncic

«Vous pouvez dire qu’il était le seul gars qui a tourné pour clôturer une série. Il [Leonard] était calme. Il nous a mis en place “, a déclaré Rivers.” Vous savez, pendant les matchs, vous tombez sur un plateau et nous sommes tombés sur ce coude bas pour lui. Nous avons juste pris ce qui était là. Ils ne sont pas venus; il a marqué. S’ils sont venus, il a fait la bonne passe.

“Je l’ai dit avant le match, je pense que je parlais à [ESPN analyst] PJ Carlesimo et moi lui disions, la seule chose que je ne savais pas – je savais qu’il pouvait passer et je savais qu’il pouvait être un bon passeur. Je ne savais pas qu’il était un passeur d’élite, et c’est quelque chose que vous ne savez pas jusqu’à ce que vous entraîniez un gars. “

Les Clippers ont réussi à vaincre les Mavericks malgré un sommet de 38 points, neuf rebonds et neuf passes décisives de Doncic.

“C’est le basket-ball des séries éliminatoires et tout ne se passera pas comme vous le souhaitez”, a déclaré Leonard. “Vous allez avoir des hauts et des bas. Je dois juste continuer à jouer.”

Se tournant vers l’avenir en séries éliminatoires, Leonard a ajouté: “Il suffit de se concentrer. C’est ce que nous devons faire. Moins d’erreurs, c’est sûr, et plus d’exécution.”

“C’est un pas de plus vers où nous voulons arriver, donc c’est un bon accomplissement que nous avons réussi le premier tour, maintenant nous en profitons ce soir et nous nous préparons pour la prochaine étape [Monday],” il a dit.