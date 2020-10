Mis à jour le 29/10/2020 à 18:52

Docteur Strange, the Sorcerer Supreme, est l’histoire fictive du célèbre neurochirurgien Dr. Stephen Vincent Strange dont la vie prend un tour total après avoir subi un accident de voiture qui le laisse incapable de bouger ses mains.

A défaut de trouver un remède en médecine traditionnelle, il est contraint de chercher d’autres moyens pour retrouver ses capacités, se retrouvant dans un endroit improbable: une communauté isolée et mystérieuse appelée Kamar-Taj, où il rencontre El Anciano, son mentor et prédécesseur.

Dans son séjour, Strange, déjà avec ses pouvoirs magiques acquis, est obligé de choisir entre retourner à son ancienne vie ou tout laisser derrière pour défendre le monde en tant que sorcier le plus puissant de la planète.

Le Dr Strange ne veut pas se laisser vaincre par son ennemi (Photo: Marvel Comics)

MAIS LE CANNIBALISME EST-IL VOTRE MAGIE LA PLUS NOIRE?

Lors de son apparition dans Marvel Comics, il n’était pas seulement le sorcier suprême, mais il utilisait également d’autres appareils tels que le traitement des démons et des démons, la magie du sang et le cannibalisme., des actions qui l’ont conduit à être également considéré comme un maître de la magie noire et le principal protecteur de la Terre contre les menaces magiques et mystiques, publié ScreenRant.

Dans l’un de ses combats les plus mémorables, il doit affronter son ennemi le plus difficile: Kulan Gath., un Sorcier Suprême de l’ère hiboréenne de Conan qui est de retour plus puissant que jamais, grâce aux secrets de la magie du sang, qui n’est rien de plus que de consommer les organes de certains sorciers pour obtenir leurs pouvoirs.

Le docteur Strange semble envisager d’effectuer le même rituel que son adversaire. Dans une dernière scène, il prend Conan à part pour lui donner des instructions où il dit: «Si vous rencontrez Kulan Gath, il peut être plus avantageux de le blesser que de le tuer. Un petit échantillon suffirait: un doigt. Peut-être juste un peu de viande accrochée à ton épée, j’ai juste besoin d’un peu de goût. “

Si Strange réussissait dans sa quête pour manger la chair du mal Kulan Gath, il pourrait saisir tous ses secrets magiques acquis au cours des millénaires, l’égaler en puissance et avoir une chance de victoire.

Comme rappelé, Doctor Strange est un super-héros fictif qui est apparu dans des bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics en 1963, créées par l’artiste Steve Ditko et l’écrivain Stan Lee pendant l’âge d’argent de la bande dessinée.