Selon ses propres mots, Dominic Smith a eu une longue journée mercredi.

Smith a pris un genou pendant l’hymne national en réponse à la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, et après la victoire 5-4 des Mets sur les Marlins, les joueurs de premier but / voltigeur de New York ont ​​eu une larme, brute et émotionnelle. réponse aux tirs et aux troubles civils aux États-Unis

Réaction incroyablement brute, puissante et émotionnelle de Dominic Smith après le match des Mets de ce soir. Si vous avez un cœur, cette interview est incontournable. pic.twitter.com/mK7eBWvbBj – Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) 27 août 2020

Voici plus de Dominic Smith sur certains des changements qu’il veut voir dans le monde. Il a souvent parlé de l’importance de ceux qui ont survécu à des circonstances difficiles, retournant donner de leur temps et aider les autres, comme il le fait avec sa fondation Baseball Generations. pic.twitter.com/5vneDVgKjh – Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) 27 août 2020

“Je pense que la partie la plus difficile est de voir que les gens ne se soucient toujours pas”, a déclaré Smith. “Pour que cela se produise continuellement, cela montre juste la haine dans le cœur des gens. Ça craint, tu sais? Être un homme noir en Amérique n’est pas facile. Comme je l’ai dit, je n’étais pas là aujourd’hui, mais je vais rebondir , Ça ira.”

Smith poursuit en disant qu’il est plus important pour les gens de passer du temps avec les jeunes plutôt que de simplement dépenser de l’argent, et a mentionné que le fait de venir d’une éducation pauvre à Los Angeles lui a montré que le temps signifiait plus que de l’argent.

«Son monde est très différent du mien», a déclaré Michael Conforto à propos de Dominic Smith. Conforto aurait aimé être avec Smith pendant l’hymne national aujourd’hui pour le soutenir extérieurement, mais la décision de Smith de s’agenouiller a été prise en privé, à la dernière minute. – Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) 27 août 2020

Smith était seul à genoux pendant l’hymne, mais les coéquipiers des Mets disent qu’ils offriront plus de soutien à l’avenir.

Dominic Smith a déclaré, en considérant s’il voulait que ses coéquipiers, son manager ou ses entraîneurs s’agenouillent à ses côtés, il a déclaré: “Ce n’est pas pour eux. Cette merde n’a pas d’importance.” Et c’est ainsi qu’une interview crue et émouvante s’est terminée pour Dom ce soir. Il souffre profondément. – Deesha (@DeeshaThosar) 27 août 2020

Trois matchs de la MLB ont été reportés en réponse à la protestation des joueurs mercredi: Reds vs Brewers, Padres vs Mariners et Dodgers vs Giants.