Le président Donald Trump a qualifié la NBA d ‘”organisation politique” au milieu des dernières manifestations de la ligue contre l’injustice raciale.

La ligue a reporté trois matchs éliminatoires mercredi et trois autres jeudi alors que les joueurs protestaient à la suite de la fusillade de la police sur Jacob Blake dans le Wisconsin.

Interrogé sur sa réaction à la manifestation, Trump a d’abord affirmé que les cotes de télévision de la ligue avaient considérablement baissé.

Interrogé sur ses réflexions sur les joueurs de la NBA en grève à la suite d’une autre fusillade policière sur un homme noir, Trump dit: “Je ne sais pas grand-chose sur la manifestation de la NBA. Je sais que leurs notes ont été très mauvaises.” pic.twitter.com/p0OYa1dFrO – Aaron Rupar (@atrupar) 27 août 2020

“Je ne sais pas pour la manifestation de la NBA. Je sais que leurs notes ont été très mauvaises parce que je pense que les gens en ont assez de la NBA, franchement”, a-t-il déclaré aux journalistes avant d’accepter la nomination du Parti républicain à l’élection présidentielle de cette année. «Mais je ne sais pas trop sur la manifestation, mais je sais que leurs notes ont été très mauvaises et c’est malheureux.

“Ils sont devenus une organisation politique et ce n’est pas une bonne chose pour le sport ou le pays.”

Sports Media Watch a rapporté que la cote du match de samedi sur ABC entre les Lakers et les Trail Blazers était en baisse de 23% par rapport à l’ouverture des séries éliminatoires du réseau l’année dernière entre les Clippers et les Warriors, et le nombre total de téléspectateurs était en baisse de 21%. C’était le match éliminatoire le moins regardé d’ABC en cinq ans, “avec la mise en garde que cette année marquait la première fois depuis 2004 qu’elle n’a pas diffusé de match le jour de l’ouverture des séries éliminatoires”, a noté SMW.

SMW a également rapporté que le jeu Clippers-Mavericks de dimanche sur ABC avait baissé de 45% en termes de classement et de 47% en audience par rapport à Clippers-Warriors l’année dernière. LA-Dallas n’a pas non plus réussi à battre l’Indianapolis 500 sur NBC.

Les éliminatoires de la NBA devraient reprendre vendredi ou samedi dans la bulle d’Orlando.