La Big Ten Conference a déclaré qu’il n’y avait pas de match.

Le président des États-Unis insiste sur le fait que le ballon est «sur la ligne d’un mètre!»

Que ce soit un argument sportif ou un désaccord politique peut dépendre de la perspective de chacun.

Donald Trump a tweeté mardi qu’il avait parlé avec le commissaire du Big Ten, Kevin Warren, de «lancer immédiatement le football Big Ten».

Nous avons eu une conversation très productive avec Kevin Warren, commissaire de la Big Ten Conference, sur le lancement immédiat du football Big Ten. Ce serait bon (génial!) Pour tout le monde – joueurs, fans, pays. Sur la ligne d’une verge! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 1 septembre 2020

Trump n’a fait aucune mention du volleyball féminin, du hockey sur gazon, du cross-country masculin et féminin ou du football masculin et féminin, qui ont également été touchés par l’annonce de la ligue il y a trois semaines qu’elle n’organiserait pas de compétitions sportives d’automne pendant leurs fenêtres de calendrier habituelles en raison de préoccupations concernant la pandémie du COVID-19 et ses effets possibles sur les athlètes.

“Ce serait très bien (génial!) Pour tout le monde – joueurs, fans, pays”, a déclaré Trump, concluant en disant qu’une décision d’organiser le football Big Ten cet automne était sur le point de se produire.

Warren a déclaré au moment du report, et a répété à plusieurs reprises, que la décision était définitive.

Cependant, il y a des dizaines de votes électoraux en jeu dans le Midwest, et cela a évidemment conduit à l’attention récente de Trump au football universitaire en général et aux Big Ten en particulier: Minnesota (10 voix), Ohio (18), Michigan (16), Pennsylvanie (20), Wisconsin (10). Il ne semble pas que les Big Ten soient impliqués dans les éliminatoires de football universitaire, mais son empreinte pourrait faire basculer les élections.

Les Big Ten ont reconnu dans un communiqué que Trump et Warren avaient parlé et l’ont qualifié de «conversation productive». Mais une saison de football Big Ten ne semble toujours pas imminente. La ligue a déclaré que les membres de son groupe de travail dédié à la reprise de la compétition «épuisent toutes les ressources pour aider les étudiants-athlètes à reprendre le sport qu’ils aiment, au moment opportun, de la manière la plus sûre et la plus saine possible.

Depuis le 11 août, la décision de ne pas participer aux sports d’automne a été critiquée par les athlètes, les entraîneurs, les parents et maintenant même le gouverneur du Nebraska, Pete Ricketts, qui a déclaré: «J’encouragerais certainement les Big Ten à réexaminer ce qu’ils sont. faire, car ils pénalisent beaucoup de gens ici.

Un groupe de joueurs du Nebraska a poursuivi le Big Ten pour la décision de ne pas jouer, ce qui a abouti à la publication d’informations lundi indiquant que les présidents et les chanceliers de la conférence avaient décidé par 11-3 de reporter la compétition.

Dernièrement, cela a également été transformé en football politique – vous avez tout à fait raison, je n’ai pas laissé passer cette métaphore – par les partisans du président et maintenant par Trump lui-même.

L’animateur d’extrême droite, Steve Deace, a écrit “une lettre ouverte” à Warren publiée dimanche par Sports Illustrated qui déclarait: “Beaucoup de choses ont changé avec le virus depuis votre annulation, et c’est une bonne nouvelle.”

Il a cité l’affirmation récente du Center for Disease Control and Prevention selon laquelle seulement 6% des décès attribués au COVID-19 étaient le résultat direct du virus et que d’autres avaient des conditions sous-jacentes, ce qui est largement mal interprété par ceux qui souhaitent écarter la menace du virus. coronavirus. Ce n’est pas vraiment une information nouvelle que les personnes ayant des problèmes de santé particuliers (diabète, asthme, etc.) sont plus à risque; les scientifiques et les experts médicaux l’ont dit dès le début de la pandémie.

Trump a tweeté la semaine dernière qu’il voulait que le football Big Ten, et d’autres ligues non concurrentes, lancent leurs compétitions «MAINTENANT». Il a déclaré que les démocrates avaient des raisons politiques de ne pas vouloir le retour du football «mais qu’ils essayaient de me blâmer, ainsi que les républicains».

La campagne Joe Biden a diffusé une publicité à partir de la semaine dernière montrant des stades vides et des guichets fermés dans divers sites sportifs, ainsi que des écoles, des églises et des plages vacantes, suggérant que l’incapacité de l’administration à lutter correctement contre la pandémie a conduit à des fermetures continues à l’échelle nationale. .

«Trump a mis l’Amérique à l’écart», lit-on dans le texte à l’écran.

En annonçant sa décision le 11 août de ne pas participer aux sports d’automne à l’automne, le Big Ten a cité «des conseils médicaux et des conseils» concernant la meilleure ligne de conduite, y compris des conversations avec un groupe de travail que la ligue avait créé pour résoudre les problèmes liés à la pandémie.

“La santé mentale et physique et le bien-être de nos étudiants-athlètes ont été au centre de toutes les décisions que nous avons prises concernant la capacité d’aller de l’avant”, a déclaré Warren dans un communiqué. «Il est devenu très clair qu’il y avait trop d’incertitude concernant les risques médicaux potentiels pour permettre à nos étudiants-athlètes de concourir cet automne.

La colère à propos de la décision s’est intensifiée alors que d’autres conférences, notamment la SEC, l’ACC, les Big 12 et les Américains, ont progressé avec la concurrence d’automne. Bien qu’il y ait eu des discussions parmi les départements sportifs membres sur le moment où la compétition pourrait reprendre – immédiatement après Thanksgiving, en janvier, plus vers le printemps? – il n’y a pas eu de mouvement institutionnel apparent vers la compétition de concert avec les ligues actives Power 5.

Si le ballon est sur la ligne d’un mètre, c’est probablement parce que quelqu’un l’a oublié là-bas lorsque les entraînements ont été interrompus le mois dernier.