MINNEAPOLIS (AP) À peine sept matchs après ses débuts avec les Minnesota Twins, avec seulement quatre coups sûrs à montrer, Josh Donaldson s’est retrouvé mis à l’écart par un mollet tendu.

Après avoir raté exactement la moitié de cette saison écourtée par une pandémie, le joueur de troisième but, dynamique et sûr de lui, était de retour dans l’alignement et avait l’air de ne jamais partir.

Donaldson est revenu de la liste des blessés avec deux coups sûrs et deux points produits pour les Twins, qui ont soutenu Jose Berrios avec trois circuits et ont battu les White Sox de Chicago 8-1 mercredi soir.

“ J’ai déchiré les biceps, les épaules, les hammys et des trucs comme ça et j’ai pu encore jouer et compenser dans différents domaines pour ça, mais avec un mollet, c’est la partie la plus frustrante, parce que vous ne savez pas jusqu’à ce que ce soit comment progresser en pleine santé ”, a déclaré Donaldson, l’ajout hivernal de référence pour le champion en titre de l’AL Central Twins pour un contrat de 92 millions de dollars.

Jake Cave et Miguel Sano ont réussi des tirs en solo, Eddie Rosario a réalisé un circuit de deux points et Berrios (3-3) a lancé six manches nettes pour les Twins. Deux des quatre erreurs de Chicago ont directement contribué au meilleur score du Minnesota en 19 matchs.

Le partant des White Sox, Reynaldo Lopez (0-2), a de nouveau eu du mal à obtenir seulement cinq retraits avant que le doublé de deux points de Donaldson dans le deuxième n’incite à un appel à l’enclos des releveurs. Chicago (22-15) a perdu un match derrière le leader de l’AL Central Cleveland (23-14), avec le Minnesota (22-16) à la troisième place, 1 1/2 matchs en arrière.

Berrios a retiré huit frappeurs, avec seulement trois coups sûrs autorisés et deux buts.

«Ce fut un début fantastique de sa part du début à la fin, quelque chose dont nous avions vraiment besoin, a dit le gérant Rocco Baldelli.

Les Twins ont mis fin à une séquence de six défaites consécutives mardi, directement stimulées par le retour du lanceur partant Michael Pineda de suspension et du défenseur central Byron Buxton d’une douleur à l’épaule.

«Ils viennent au clubhouse et se regroupent avec nous et essaient de faire ce que nous faisons, de s’amuser et de faire notre travail, a dit Berrios. ” Vous pouvez le voir hier soir et ce soir. ”

Lopez n’a enregistré que 9 2/3 manches en quatre tours cette saison, après avoir raté environ un mois à cause de douleurs à l’épaule. Il a réussi à empêcher les Twins de marquer après avoir chargé les bases sans retrait dans le premier, mais Cave l’a emmené profondément dans la manche suivante sur un entraînement qui a frôlé le gant du voltigeur central Luis Robert alors que la recrue tentait de l’accrocher au-dessus du mur. devant l’enclos. Sans bruit de foule, le premier signe que le ballon était parti est venu d’un releveur des jumeaux qui a poussé les deux bras en l’air derrière la clôture.

Lopez a lancé 53 lancers.

«Une partie de sa création, d’autres pas de sa création, et nous essayons de le remettre sur la bonne voie», a déclaré le manager Rick Renteria, laissant entendre que la place de Lopez dans la rotation serait réévaluée.

Le droitier, parlant par l’intermédiaire d’un traducteur, n’était pas satisfait de la décision de Renteria.

«Je ne comprends pas la raison pour laquelle il m’a mis hors du match lors de la deuxième manche. Je suppose qu’il a une raison ”, a déclaré Lopez. “ Je suppose qu’il veut le meilleur pour notre équipe, mais je ne comprends pas pourquoi. ”

Au revoir, BLYLEVEN

Le lanceur du Hall of Fame, Bert Blyleven, a travaillé son dernier match en tant qu’analyste télévisuel pour les Twins, qui continuera à employer l’ancien spécialiste du Curveball et le farceur réputé en tant qu’assistant spécial pour l’instruction d’entraînement printanier et diverses apparitions publiques.

Blyleven, à sa 25e année dans le stand après avoir passé 11 de ses 22 saisons dans les ligues majeures avec les Twins en deux relais, a vu son numéro d’uniforme (28) retiré par le club en 2011. Justin Morneau a été l’analyste le plus souvent associé au jeu. -by-play l’annonceur Dick Bremer cette année, avec d’autres anciens Twins Roy Smalley et Jack Morris à tour de rôle.

CHAMBRE DES FORMATEURS

White Sox: Yoan Moncada est revenu d’une absence de trois matchs en raison d’une gêne à l’arrière de sa jambe gauche. «Notre personnel de formation a trouvé un moyen d’essayer de le gérer», a déclaré Renteria.

Jumeaux: Deux autres habitués sont partis tôt avec de nouvelles blessures. RF Max Kepler a été retiré après la deuxième manche avec une tension dans l’aine. 2B Luis Arraez a clopiné après avoir atteint la base en sixième et une blessure au genou qui le gênait plus tôt dans la saison. Le receveur régulier Mitch Garver étant absent pour son 13e match consécutif en raison d’une tension musculaire de son côté, le remplaçant Alex Avila a été égratigné avant le début du match avec une tension dans le bas du dos. Baldelli a déclaré qu’aucune de ces blessures n’était grave.

SUIVANT

White Sox: RHP Dylan Cease (4-2, 3.00 ERA) prend le monticule jeudi pour commencer une série de quatre matchs à Kansas City. LHP Danny Duffy (2-2, 4.11 ERA) lance pour les Royals.

Twins: Après une journée de repos jeudi, Detroit visite Target Field pour une série de cinq matchs commençant par un double vendredi. RHP Randy Dobnak (5-2, 3,12 ERA) lance le match d’ouverture pour le Minnesota face au LHP Matthew Boyd (1-4, 7,27). Les partants sont à déterminer pour le dernier verre, qui est un report du week-end dernier à Comerica Park dans lequel les Tigers seront l’équipe à domicile.

—

Plus de couverture AP MLB: https://apnews.com/MLB